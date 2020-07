Helena Petäistön kolumni: Unohtuiko eurooppalainen solidaarisuus? Pelko EU-verosta jäi kummittelemaan, vaikka se olisi paras tapa maksaa yhteinen velka

Maanantaina heinäkuun 22. ja huippukokouksen neljäntenä päivänä, vietti syntymäpäiviään Jacques Delors, euron ja yhteismarkkinoiden isä. Voi vain kuvitella, missä tunnelmissa tämä Euroopan grand old man ja sodan nähnyt eurooppalaisen solidaarisuuden suuri puolestapuhuja on joutunut juhlapäiväänsä viettämään nähdessään, millaista yhtä selkkausta on hänen liikkeelle polkaisemansa Euroopan merkittävä yhdentyminen. Ja kaikki kärhämä vielä hetkellä, jolloin vahvalle yhtenäiselle Euroopalle on tarvetta enemmän kuin koskaan Kiinan ja Yhdysvaltain puristuksessa.