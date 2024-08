Hallituslähteet: Saksa aikoo leikata rajusti sotilasapuaan Ukrainalle

Ensi vuonna tukeen käytettäisiin neljä miljardia euroa, kun siihen tänä vuonna on varattu kahdeksan miljardia euroa.

Saksan budjetista on käyty kiivasta keskustelua. Lindner on vaatinut lisäleikkauksia budjettiin vedoten perustuslain kohtiin, joiden tarkoituksena on estää liittovaltion liiallinen velkaantuminen.