Flamingot tuhoavat riisipeltoja Italiassa – viljelijät vastaavat jyrisevillä pamahduksilla

Viljelijät kamppailevat Koillis-Italiassa flamingoja vastaan, jotka ovat asettuneet riisipelloille ja aiheuttavat valtavia satotappioita ruokaillessaan.

Brittilehti The Guardian kertoo Koillis-Italiaa piinaavasta ongelmasta, jossa epätavallinen lintu tuhoaa satoja ja aiheuttaa vihareaktioita.

Kyseessä on flamingo, joka on saapunut paikalle hiljattain. Paikalla ei ole vain yksi flamingo, vaan niitä on useita.

Ne ovat asettuneet risottoriisiä tuottaville tulviville pelloille, jossa ne sekoittavat maata jaloillaan ja nappaavat vedestä esimerkiksi hyönteisiä ja nilviäisiä.

Toisin sanoen flamingot eivät pyri vahingoittamaan riisiä, vaan se joutuu lintujen ruokailun oheisuhriksi.

Maanviljelijät ovat alkaneet vastatoimiin partioimalla yöllä ja päivällä. Tarkoituksena on pelotella linnut pois riisien luota.

Vastatoimiin kuuluu esimerkiksi torvensoitto, tynnyreiden paukuttelu ja pienten kaasukanuunoilla ampuminen. Jälkimmäisestä on seurauksena jyriseviä pamahduksia.

Toistaiseksi flamingot ovat vain lehahtaneet toiselle läheiselle riisipellolle, jossa tulos on sama: ruokailu tuhoaa riisipellon.

Paikallinen viljelijä Enrico Fabbri kertoo The Guardianille olevansa lannistunut havaittuaan jopa 90 prosentin tappiot joillakin istutusalueillaan.

– Näin ei ole koskaan aiemmin tapahtunut. Valmisteluun käytetään niin paljon aikaa. Sitten kun sato alkaa kasvamaan, on kuin vastasyntynyt lapsi vietäisiin pois.

Vaikuttaa siltä, että flamingot ovat tulleet läheisten Comacchion laaksojen entisiltä pesimäpaikoilta. Kyseessä on rannikolla sijaitseva suojelualue.

Lintujen torjumiseen on yritetty keksiä useita inhimillisiä ja tehokkaita ratkaisuja. Esimerkiksi pellot voisi ympäröidä korkeilla puilla tai pensasaidoilla, joiden lisäksi uusien peltojen vedenpintaa voisi laskea 5-10 senttimetriin 30 senttimetristä.