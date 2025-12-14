Yhdysvalloissa on tapahtunut joukkoampuminen yliopistolla. Ainakin kaksi on kuollut ja useita loukkaantunut.

Yhdysvalloissa Rhode Islandin osavaltiossa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ampumisessa Brownin yliopiston alueella, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi kymmenkunta ihmistä on haavoittunut ampumisen seurauksena.

Uutiskanava CNN kertoo, että yliopiston johtajan Christina Paxsonin mukaan valtaosa ampumisen uhreista on opiskelijoita.

– Keskitymme nyt tukemaan perheitä, joihin tämä on vaikuttanut, Paxson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kaikkiaan kahdeksan haavoittunutta ihmistä on viety sairaalaan, Paxson kertoi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

FBI keräsi todisteita tapahtumapaikalla./All Over Press

CNN kertoi aiemmin, että yliopiston mukaan kuuden haavoittuneen tila on kriittinen mutta vakaa. Seitsemäs haavoittunut on kriittisessä tilassa, kun taas kahdeksannen tila on vakaa.

Osavaltion pääkaupungin Providencen pormestari Brett Smiley kertoo, että ampumisessa haavoittui myös yhdeksäs ihminen, joka oli ehtinyt jo poistua paikalta ennen kuin huomasi haavoittaneensa ampumisessa. Kyseisen haavoittuneen odotetaan toipuvan täysin.

Viranomaiset saivat ensimmäisen hätäilmoituksen ampumisesta paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä kello neljän jälkeen.

Mittava viranomaisoperaatio

Pormestari Smileyn mukaan ampujaa ei ole vielä saatu kiinni. Hän sanoi lauantai-illan tiedotustilaisuudessa, että poliisi etsii yhä "ampujaa tai ampujia".

CNN:n mukaan yliopiston johtaja Paxson on kertonut, että viranomaiset ottivat yhden ihmisen kiinni kuulusteluja varten. Tämä päästettiin kuitenkin vapaaksi, koska viranomaiset olivat katsoneet, ettei kyseessä ollut epäilty ampuja.

Smiley kertoo, että Providencen alueella on ampumisen johdosta yhteensä yli 400 lainvalvontaviranomaista.

Paikan päällä on sekä paikallisia viranomaisia että henkilöstöä erinäisistä osavaltion ja liittovaltion tason virastoista. Tapauksen tutkinnassa ovat Smileyn mukaan avustaneet muun muassa liittovaltion poliisi FBI sekä alkoholi-, tupakka- ja tuliasevirasto ATF.

Smileyn mukaan paikalta on löytynyt todistusaineistoksi ainakin ammusten hylsyjä.

Poliisi kertoi aiemmin, että ampumispaikalta ei ole löydetty aseita. Viranomaisten mukaan yliopistolla tapahtuneessa välikohtauksessa käytettiin tuliasetta. Viranomaisilla ei kuitenkaan ole toistaiseksi tietoa siitä, minkälaisesta aseesta tarkalleen on kyse.

Viranomaiset ovat kuvailleet epäillyn olevan mustiin vaatteisiin pukeutunut mies. CNN:n mukaan miehen uskotaan paenneen tapahtumapaikalta jalan.

Viranomaisten mukaan ampuja nähtiin viimeksi, kun hän lähti rakennuksesta, jossa ampuminen tapahtui.

Yliopisto yhä eristettynä

Ampuminen tapahtui yliopiston kampuksella rakennuksessa, jossa sijaitsevat yliopiston tekniikan ja fysiikan laitokset. Yliopiston mukaan rakennuksessa oli määrä järjestää useita tenttejä ajankohtana, jolloin ampuminen tapahtui.

Poliisi on kehottanut ihmisiä välttämään alueelle menemistä. Alueella olevia on vuorostaan kehotettu pysyttelemään suojassa.

Yliopisto oli yhä eristettynä paikallista aikaa lauantaina illalla eli useita tunteja ampumisen jälkeen.

Presidentti Donald Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan, että häntä on informoitu ampumisesta.

– Ainoa mitä voimme tehdä juuri nyt, on rukoilla uhrien puolesta sekä niiden, jotka ovat loukkaantuneet todella pahasti, Trump kommentoi tapahtunutta toimittajille Valkoisella talolla uutiskanava CNN:n mukaan.

Trump kertoi ensin sosiaalisessa mediassa, että ampuja oli otettu kiinni. Myöhemmin hän kuitenkin oikaisi tiedon yliopiston uuden tiedotteen pohjalta.

– Ajatuksemme ovat uhrien luona ja rukoilemme heidän puolestaan, varapresidentti J. D. Vance sanoi vuorostaan X:ssä.

Lähes 400 joukkoampumista tänä vuonna

Uutiskanava CNN:n mukaan poliisi otti yhteen yhden ihmisen kanssa, ja tilanne kärjistyi ampumavälikohtaukseksi. Kyseinen yhteenotto tapahtui muutaman korttelin päässä joukkoampumisen tapahtumapaikalta. Viranomaisten mukaan on toistaiseksi epäselvää, onko tapauksella yhteyttä yliopistolla tehdyn joukkoampumisen ampujaan.

Lauantain kouluampuminen on ensimmäinen, joka Rhode Islandissa on nähty sen jälkeen, kun CNN alkoi ylläpitää tietokantaa kouluampumisista vuonna 2008. Uutiskanavan mukaan Yhdysvalloissa on ollut tänä vuonna kaikkiaan jo yli 70 kouluampumista.

Yhdysvalloissa on kuluvan vuoden aikana nähty lähes 400 joukkoampumista, kertoo aseväkivaltaa tilastoiva Gun Violence Archive -sivusto. Se luokittelee joukkoampumisiksi sellaiset veriteot, joissa kuolee tai haavoittuu ampuja poislukien vähintään neljä ihmistä.

Brown lukeutuu Yhdysvaltain koillisosan vanhoihin Ivy League -eliittiyliopistoihin. Samaan ryhmään kuuluvat muun muassa Yale, Princeton ja Harvard.

Brownin yliopistossa opiskelee noin 11 000 ihmistä.