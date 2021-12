Tällaiset koronapassisäännöt kuristavat rokottamattomia Euroopassa

Italiassa käyttöön superpassi

Passi on voimassa yhdeksän kuukautta toisesta rokotuksesta.

Kovat rangaistukset paitsi passitta syövälle, myös ravintoloitsijalle

Koronapassittomuudesta rangaistaan kovalla kädellä. Esimerkiksi ravintolassa ilman passia ruokailevalle on tiedossa korkeimmillaan tuhannen euron sakko, ja ravintolan omistajaa uhkaa liiketoiminnan sulkeminen jopa lähes kahden viikon ajaksi.

Italiassakin riidellään perustuslaista

Taustalla ovat päivä päivältä kasvavat tartuntaluvut ja huoli tehohoitopaikkojen riittämisestä. Italian koronatilanne on vielä muuta Eurooppaa parempi, ja sellaisena se halutaan myös pitää, sillä maalla ei ole varaa uusiin täyssulkuihin.

Tilanne on tukalin pohjoisitalialaisessa Friuli Venezia Giulian maakunnassa, jossa koronapassia ja koronarokotuksia vastustavien jättimielenosoitukset laittoivat liikkeelle laajoja tartuntaketjuja. Koronaviruksen ilmaantuvuus alueella on yksi Euroopan korkeimpia. Superkoronapassi otettiin tästä syystä Friulissa käyttöön jo marraskuun lopussa.

Koronapassia ja -rokotuksia vastustavat mielenosoitukset olivat rajuimmillaan lokakuussa, jolloin jättimielenosoitukset Triestessä ja Milanossa äityivät jopa väkivaltaisiksi. Sen jälkeen mielenosoittaminen kaupunkien keskustoissa on kielletty ja poliisien partiointia lisätty, mikä on hillinnyt mielenosoittajien intoa.

Myös rokotuspakko on ollut esillä, mutta toistaiseksi pakko koskee vain terveydenhuollon henkilökuntaa, opettajia, poliiseja ja armeijaa.

Yli 12-vuotiaista italialaisista noin 85 prosenttia on saanut jo molemmat rokoteannokset.

Saksassa kontrollia sakon uhalla

Saksassa koronapassia ei edelleenkään vaadita työpaikoilla, mutta käytäntö on muuttumassa.

Ilman rokotuspassia on jo turha yrittää ravintoloihin, kahviloihin, suurin tavarataloihin ja yleisötilaisuuksiin. Myös valvonta on muuttumassa tiukemmaksi ja sanktiot kovemmiksi.

Käytännöt tiukentuneet

Syy tiukentuneeseen linjaan on yksinkertainen. Jos esimerkiksi ravintolaan tulijoita ei ole kontrolloitu ja tarkastuksessa käy ilmi, että paikalla on rokottamattomia, ravintoloitsija joutuu maksamaan pahimmillaan yli 5 000 euron sakon.

Bundesliigan loppuvuoden jalkapallopelit pelataan kokonaan ilman yleisöä, ja ensi vuoden alussa mennään tiukoilla yleisörajoituksilla kunnes pandemian neljäs aalto on saatu hallintaan.

Briteissa säännökset vaihtelevat

Maanantaista lähtien Pohjois-Irlannissa on alettu kysyä koronapasseja samoissa tilanteissa kuin Walesissa, ja lisäksi passia on näytettävä ravintoihin ja pubeihin mentäessä. Määräystä aletaan kuitenkin valvoa vasta reilun viikon päästä.

Omikron-muutos toi maskipakon

Belgiassa sääntöjen valvonta kirjavaa

Belgia otti koronapassin käyttöön lokakuun puolivälissä. Passia alettiin tuolloin kysellä Brysselissä ja Belgian ranskankielisessä osassa Valloniassa. Nyt hollanninkielinen Flanderikin on herännyt passin tarpeellisuuteen.

Passin nimi on CST, ja sitä kysytään esimerkiksi ravintoloiden, kuntosalien, uimahallien, kulttuuritapahtumien ja joidenkin erikoiskauppojen ovella. Paikalliset lataavat sen sille tehdystä sovelluksesta. EU:n digitaalinen koronatodistus toimii myös moitteetta.

Brysselin joulutori avattiin viime viikolla. Viranomaisten mukaan torilla on maski- ja koronapassipakko, mutta kumpaakaan ei käytännössä valvota kovin tiukasti. Paikalliset nauttivat hehkuviiniä isoissa seurueissa ilman maskia.

Jos asiakas jää passia vaativassa paikassa kiinni passitta, hänelle voidaan määrätä 50–500 euron suuruinen sakko. Yrittäjät ja tapahtumajärjestäjät voivat joutua sulkemaan liikkeensä kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi he voivat saada 2 500 euron sakon.

Belgiassa etätyöpakko ja maskisääntöjä laillisuutta puidaan oikeudessa

Belgiassa on meneillään etätyöpakko. Ne, jotka pystyvät, joutuvat työskentelemään kotona neljänä päivänä viikossa. Yökerhot on suljettu kokonaan ja isojen yksityistilaisuuksien pitäminen on kielletty.