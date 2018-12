Helena Petäistön kolumni: Keltaliivien jättiprotestien hiipuminen ei merkitse vaatimusten loppua – Macron joutui myöntymään ja menetti auktoriteettinsa

On vaikea uskoa, että Emmanuel Macron pääsisi tämän jälkeen jatkamaan virkakauttaan ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Liikehdintä jatkuu vielä, eikä Macronilla enää ole Ranskan kipeästi tarvitsemien uudistusten tielle paluuta.

– Le RIC! Me halutaan le RIC!

Kun netissä syntyneen ja organisoidun liikehdinnän vaatimusten kirjo on yhtä laaja ja keskenään ristiriitainen kuin siinä liikkuvat osallistujatkin, on RIC oikeastaan lähes ainoa asia, jota toistettiin joka liikenneympyrässä, jossa keltaliivit pysäyttivät ja hidastivat liikennettä.

Mitä se lopulta käytännössä tarkoittaisi, on täysin epäselvää. Mutta selvää on, että tasavallan presidentin nykyistä asemaa ja liikkumatilaa halutaan huomattavasti rajoittaa. Siksi on mahdotonta uskoa, että Macron voisi enää jatkaa Ranskan tarvitsemien uudistusten jatkamista ja että liikehdintä tyrehtyisi tähän.