Helena Petäistön kolumni: Ei mikään riemuvoitto – Macronin kirottua kautta seuraa entistä vaikeampi 5-vuotinen, jonka lopulla vaanii kenties ylivoimainen haaste

EU-vastaisen ja rasistisen äärioikeiston vaara torjuttiin Ranskassa viideksi vuodeksi eteenpäin. Emmanuel Macronin pääsy toiselle kaudelle selvällä erolla Marine Le Peniin nähden oli hyvä saavutus, mutta mihinkään voitonriemuun ei ole syytä. Edessä oleva viisivuotiskausi on valitettavasti edellistäkin rankempi!

– Ouais, Manu on rautaa! oli viikkokaupalla kampanjatyötä kaupunkien turuilla ja toreilla tehneiden JAMien ehdoton mielipide iltana, jolloin he saivat viimein juhlia työnsä tulosta.

JAM tarkoittaa ”Jeunes avec Macron”, nuoret Macronin kanssa, joita on kaupungeissa runsaasti.

Ministerit vain tanssivat, kun kansa kärsii, oppositio valitti

Temppu onnistui ilman ökylupauksia

Kuitenkin Macronin saavutus on huikea. Nyt 44-vuotiaana hän ylsi siihen, mihin vain kaksi viidennen tasavallan presidenttiä, François Mitterrand ja Jacques Chirac, on yltänyt ennen häntä, eli toiselle virkakaudelle pääsyyn. Mitterrand ja Chirac onnistuivat siinä vain lupaamalla kansalaisille kuun taivaalta.

Mitterrandin jälkeen tullut Chirac yritti tosissaan eläkeuudistusta, mutta kun maa oli ollut kuukauden lakossa, kaikki pysähdyksissä ja kun bensahanat menivät jo kiinni, oli Chiracin pakko myöntää, että Ranskaa on mahdoton uudistaa. Hallitus kaatui eikä sen jälkeen yritetty enää mitään hänen kummankaan virkakautensa aikana.

Kirottu kausi

Kaikesta tästä huolimatta Macron kuitenkin päihitti muut ehdokkaat. Pantuaan puoluekentän täysmyllerrykseen viisi vuotta sitten, hänellä on käsissään maa, jonka vasemmisto on sirpaleina hajallaan, maltillinen oikeisto kompastuu koko ajan omiin sisäisiin riitoihinsa ja etsii sosialistipuolueen tavoin epätoivoisesti pelastusta jostakin. Näyttää siis siltä, että Macronilla on sittenkin mahdollisuudet saada puolueelleen yhä ehdoton enemmistö kansalliskokoukseen ensi kesäkuun parlamenttivaaleissa haalimalla itselleen uutta verta niin maltillisen oikeiston kuin vasemmistonkin riveistä.