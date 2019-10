Helena Petäistön kolumni: Lähteäkö vai eikö lähteä ja minne?

Tosiasiassa Britannia ei ole koskaan osannut päättää, miten päin sen pitäisi olla suhteessa muuhun Eurooppaan. Saari, joka on kerran ollut maailmanvalta ja joka osittain uskoo yhä sitä olevansa, ei ole koskaan oikeasti ollut Euroopan unionin täysjäsen. Sen toinen jalka on aina ollut valtamerten takana ja vain toinen jalka huterasti Euroopan mantereella. EU:n jäsenenä Britannia on aina tuntenut olonsa epämukavaksi, sillä unioni ei ole sen luomus niin kuin on Brittiläinen kansainyhteisö.