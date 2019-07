Helena Petäistön kolumni: Kovien panosten pokeri Boris Johnsonin kanssa – "Vahingon vaara suurempi kuin koskaan"

Neuvotteluja uudesta sopimuksesta ei ole luvassa

Jo keskiviikkona viestitti EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnier diplomaattisin sanankääntein ilonsa päästessään aloittamaan yhteistyön Johnsonin kanssa, jotta Brexit-sopimuksen mukainen ero toteutuu "in an orderly manner", hyvässä järjestyksessä. Se oli selvä viesti siitä, ettei neuvotteluja uudesta sopimuksesta avata. EU-komission tuleva puheenjohtaja Ursula von den Leyen oli antanut ymmärtää, että sen sijaan eropäivämäärää olisi mahdollista siirtää lokakuuun 31. päivän jälkeen.

Irlannin rajakysymys voi olla kompastuskivi

Johnson muistetaan myös terävänä toimittajana

Loi EU:ta pilkkaavan tyylin kirjoittamisen saralla

Johnson keksi ensimmäisenä EU-myytit, euromyths, itse myöntämällään periaatteella, että faktat vain pilaavat hyvän jutun. Mitä hullumpia asioita hän EU:sta keksi, sitä parempia otsikoita niistä tehtiin, ja lehti meni kaupaksi. Daily Telegraphissa se hyväksyttiin. Juuri Johnson oli siis se, joka aloitti nykyään useille brittilehdille tyypillisen EU-bashingin, pilkkaamisen. Ei siis ihme, että brittien EU-vastaisuus on paisunut paisumistaan, kun lööpit huutavat jatkuvasti hurjia juttuja Unionista. Luultavasti Johnson itse ei ollut koskaan erityisen EU-vastainen – menihän häneltä aikansa päättää, kummalle kannalle lähteä kampanjoimaan ennen kansanäänestystä. Mutta myyvien EU-juttujen väsääminen ajattelematta tippaakaan niiden seurauksia huvitti häntä. Ja poliitikkona hän teki valintansa täydellisenä opportunistina. Tulos on nyt tässä.

Pääministerin uraa povailtiin jo 90-luvulla

Kun pääministeri Paavo Lipponen piti meille suomalaisille tiedotustilaisuutta Cardiffin huippukokouksessa kesällä 1998, samaan aikaan istuivat brittitoimittajat Tony Blairin tiedotustilaisuudessa. Näinä päivinä moni heistä on muistanut, miten Johnsonin esittämän pitkän, tilannekatsaukseksi muuttuneen kysymyksen jälkeen oli Blair todennut: "Boris, you should be the Prime Minister! Sinun pitäisi olla pääministeri!" Blairissä oli siis pahasti ennustajaeukon vikaa.