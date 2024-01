Helena Petäistön kolumni: Kreikkalaiset inhosivat Rehniä, mutta Urpilaista ja Stubbia he vihasivat

Eurooppa on sodassa, itärajan takana on terroristivaltio, raja on hybridihyökkäyksen kohteena, Yhdysvalloissa käydään Euroopan kannalta vaaralliset presidentinvaalit, Kiinasta riippuvuus ei hellitä eikä ilmastonmuutos hidastu. Mannerlaatat rytisevät, sillä koko maailmajärjestys on uusiutumassa. Näin vakavassa tilanteessa pitäisi pienen Suomen löytää itselleen hyvä johtaja!