Helena Petäistön kolumni: EU-komissio kompastelee – turbulenssiin joutuneella Ursula von der Leyenilla on kiire korjata kurssinsa

Pitäisi vetää yhtä köyttä

Kieltäytyi kutsusta Kiovaan

Haluttiinko presidenttiä loukata?

Diplomatia on taitolaji, jonka tarkoitus on tehdä kansainvälinen yhteistyö mahdollisimman sujuvaksi. Sen etabloituneiden sääntöjen mukaan valtionpäämies vastaa aina itse toisen valtion päämiehelle, ei kukaan alempi henkilö.

Arvostelu kiihtyi

Kemiat eivät oikein toimi

EU-komission puheenjohtaja puolestaan on näkyvyydeltään Brysselin ykköshahmo, sillä tällä toimeenpanoelimellä on myös esitysoikeus. Ilman komissiota ei unionilla olisi muun muassa yhteistä valuuttaa eikä yhteismarkkinoita, sillä molemmat niistä tulivat aikoinaan komission puheenjohtaja Jacques Delorsin hatusta.

Farssi Ankarassa

Totta on sekin, että Erdogan on juuri uhannut Turkin sanovan irti naisiin kohdistuvan väkivallan kieltävän sopimuksen, mutta ei sen luulisi selittävän tällaista käyttäytymistä kansainvälisissä neuvotteluissa. Mutta saattaa olla, että bysantin ajattelun logiikka pysyy lännelle ikuisena mysteerinä.

Kiusallinen kokemus

Vieläkin vaikeampi on kuvitella Charles Michelin toivoneen tilannetta, johon hän joutui. Belgian entinen pääministeri ja entisen pääministerin Louis Michelin poika on kokenut ja taitava poliitikko, joka on aina nauttinut laajaa arvostusta. Hänen ansioihinsa on kuulunut myös sillan rakentaminen Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin välillä, joiden molempien luottamusta hän nauttii.

Mutta Brysselin kulisseissa on myös paljon niitä, joilla on yksi syntipukki ylitse muiden, ja hänen nimensä on Björn Seifert. Taas yksi saksalainen, joka on monien mielestä saanut aivan liian paljon valtaa Brysselissä. Seifert on von der Leyenin kansliapäällikkö.