Helena Petäistön kolumni: Boris Johnson, älä enää koskaan palaa valtaan!

Ison-Britannian ex-pääministeri Boris Johnsonin kuluneella viikolla ilmestynyt omaelämäkerta on selvä viesti siihen suuntaan, että myös Euroopassa on vallankahvaan tyrkyllä toinen yhtä hanakka populisti.

The Times -lehti antoikin hänelle potkut sen jälkeen, kun hän oli lisännyt omiaan erään haastattelemansa tutkijan suuhun. The Daily Telegraph sen sijaan katsoi läpi sormiensa, sillä Johnsonin lennokkaat EU-jutut, joissa oli usein totta vain toinen puoli, toivat lehdelle runsaasti lisää lukijoita.

Kuusi kymmenestä britistä on jo tyytymättömiä Starmeriin sekä hänen ympärillään velloviin riitoihin ja skandaaleihin. Se on suuri harmi muulle Euroopalle, jonka kanssa Starmer on onnistunut luomaan nopeasti erinomaista yhteistyötä.

Briteillä on tapana ilkkua kanaalin yli, että kun kaikkialla muualla vauvan ensimmäinen sana on "äiti", ranskalainen vauva tokaisee ensimmäisenä sananaan "c’est pas ma faute" – "ei ole minun vikani".

Entä se bilettäminen, jonka takia hän lopulta sai lähtöpassin? No, sehän oli kuulemma vain tavanomaista lasien kilistelyä kollegoiden kesken. Matkan varrella on päässyt unohtumaan, että kaikki juhliminen oli kiellettyä koronan aikana.

Mieliinpainuva iskulause "Let’s get Brexit done!" eli "Pannaan brexit putkeen!" tehosi. Nyt saavat britit katua sitä, sillä vain yhdeksän prosenttia on sitä mieltä, että brexit on toiminut hyvin, ja yli puolet heistä palaisi unioniin.