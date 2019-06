Helena Petäistön kolumni: Kenestä Junckerin seuraaja? EU-komission puheenjohtajaksi ei tulekaan se odotetuin ehdokas

"Viiden vuoden takainen pullistelu ei enää onnistu"

Virallisesti Donald Tuskin tehtävänä on löytää sopiva henkilö

Virallisesti EU:n presidentillä Donald Tuskilla on nyt tunnustelijan tehtävä löytää ennen juhannuksena kokoontuvaa EU-huippukokousta henkilö, jonka voisi hyväksyä komission johtoon sekä EU-parlamentin enemmistö että jäsenmaiden enemmistö, mikä sääntöjen mukaan tarkoittaa 55 prosenttia jäsenmaista ja 65 prosenttia Unionin väestöstä.

Lissabonin sopimuksen epämääräisen muotoilun mukaan nimityksen on otettava myös huomioon eurovaalien tulos. EPP-ryhmä vetoaa siihen, että vaikka se menettikin paikkoja, se on edelleen parlamentin suurin puolueryhmä. Kolmanneksi suurin Liberaalit vetoaa puolestaan siihen, että se lisäsi vaaleissa reippaasti meppimääräänsä.

Tämä kaikki on tietysti vain virallista pintavaahtoa, kun syvissä vesissä käy kauhean kova loiskiehunta niin kuin joka ikinen kerta, kun kootaan pakettia, johon pitää saada mahtumaan EU-komission puheenjohtaja, EU:n presidentti, EU:n ulkopoliittinen edustaja, EU-parlamentin puhemies ja vielä Euroopan keskuspankin pääjohtajakin, vaikka siitä huipputärkeästä virasta neuvotellaan periaatteessa ihan erikseen.

Tämän hullunmyllyn ja ehdokaspörssin vahvimmat nimet kävin jo läpi edellisessä lauantaikolumnissani kaksi viikkoa sitten ja tulin siihen tulokseen, että meille taas paras tapa lobata suomalaista, siis pienen pohjoisen jäsenmaan ehdokasta Euroopan keskuspankin johtoon, on lobata suuren etelänmaan ehdokasta EU-komission johtoon. Varsinkin, kun suomalaisehdokkaat ovat vahvasti kilvassa mukana. Uunituore The Economist on arvioi, että paras virkaan olisi Suomen Erkki Liikanen.