Helena Petäistön kolumni: Ursula von der Leyenin kohtalo vaakalaudalla EU-parlamentissa

Uusi EU-parlamentti uhkaa näyttää mahtinsa, eikä Ursula von der Leyenin valinta EU-komission puheenjohtajaksi ole ollenkaan kirkossa kuulutettu, pikemminkin päinvastoin. Asiasta on määrä äänestää ensi viikon täysistunnossa Strasbourgissa tiistai-iltana, mutta tilanne on niin hankala, että koko äänestyksen lykkäämistäkin on ehditty harkita. Toistaiseksi äänestys heinäkuun 15. päivänä on voimassa, mutta maanantaina ehkä yritetään lykkäystä, kirjoittaa MTV Uutisten kolumnisti Helena Petäistö.