MTV-analyysi: Onko tässä EU:n nimitysruletin saldo – Macronin kupla puhkeaa, Saksa kärsii kirvelevän tappion ja Suomi kuuluu voittajiin?

Euroopan unionin keskeisten johtopaikkojen täyttäminen on loppuun asti kolmen rintaman sotaa.

3) Ranska ja Saksa, joiden keskinäinen sopu on edellytys sille, että Eurooppa-neuvosto voi tehdä enemmistöpäätöksen nimityspaketista.

Luvassa on pitkien puukkojen yö.

Neuvotteluja käydään yötä päivää



Pöytään on kutsuttu myös kristillisdemokraattisen puolueen (CDU) puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer eli AKK, Baijerin kristillissoiaalisen unionin (CSU) Markus Söder sekä EPP puheenjohtaja Joseph Daul.

Komission puheenjohtaja on nimityspaketin avain.

Merkel ei enää mestaroi



Valtaosa Berliinin EU-asiantuntijoista on sitä mieltä, että Saksa kärsii nimitysruletissa kirvelevän tappion. Weberiä ei valita komission puheenjohtajaksi, vaan paikalle nostetaan joku muu suurimman parlamenttiryhmän EPP:n ehdokas.

Berliini on valmis kannattamaan esimerkiksi Irlannin pääministeri Leo Varadkaria, Maailmanpankin bulgarialaista pääjohtajaa Kristalina Georgievaa tai Kroatian pääministeriä Andrej Plenkovicia, jos ja kun Weber kaatuu.

Siksi, että Merkelin arvovallasta on jäljellä enää vain muisto. Tämä koskee sekä sisä- että EU-politiikkaa.

Lisäksi Berliinin suuri koalitio, eli oikeistounioni ja sosiaalidemokraatit (SPD), on luisunut katkeavalle oksalle.

Mielipidemittausten mukaan vihreät on jo maan suurin puolue. Hallitusrintama keskittyy myös EU-asioissa pelastamaan vain oman nahkansa hinnalla millä hyvänsä.

Macron tuotti pettymyksen



Ranskan presidentti Emmanuel Macron on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana erityisesti puheissaan yrittänyt esiintyä suurena eurooppalaisena, jolle yhteinen EU-etu on kansallisia etuja tärkeämpi.

Nimitysruletissa Macron on paljastanut olevansa pesunkestävä ranskalainen valtapoliitikko. Manöövereillään Élysée-palatsin isäntä on vahvistanut asemaansa kotimaassa. EU-väännöissä hän on kuitenkin jäämässä altavastaajaksi.