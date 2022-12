Helena Petäistön kolumni: EU-parlamentin sekoilulla on pitkäaikaiset seuraukset

Sekoilun seuraukset tuntuvat myös seuraavissa EU-vaaleissa puolentoista vuoden kuluttua, jos pikaiset korjaustoimet eivät pure. Mitä lähemmäs vaaleja päästään, sitä enemmän saattaa vyyhti paisua ja aina vain uusia paljastuksia ilmestyä päivänvaloon.

– Sinäkin Brutukseni! Kun vuodesta 1979 lähtien yleisillä vaaleilla valitussa ja sekä ihmisoikeuksia että oikeusvaltioperiaatetta etulinjassa puolustaneessa demokraattisessa instituutiossa sorrutaan vakavaan korruptioon, on pettymys suuri. Tähän asti EU-parlamentti on heristellyt sormeaan milloin millekin taholle ja jäsenmaalle Puolasta Unkariin ja pannut komissaariehdokkaita vaihtoon myös moraalisin perustein. Tämän jälkeen sen on entistä vaikeampi toimia moraalinvartijana.

EU-parlamentin oma uskottavuus on nyt saanut kovan kolauksen, kun on ilmennyt, että sen omien seinien sisällä on pahasti korruptoitunutta porukkaa aina varapuhemiehistöön asti. Noloa on myös se, että muiden moraalista tarkka instituutio ei ole nähnyt omia heikkouksiaan, vaan ne penkoivat esille Belgian poliisi ja EU:n petostentorjuntavirasto, Olaf. Parlamentin puhemiehen, Roberta Metsolan, ensireaktio oli raivostua siitä, että avoimia, demokraattisia ja vapaita yhteiskuntia vastaan on hyökätty. Moittiko hän sillä meppejä vai Qataria vai molempia?

Kaikki maailman maat pyrkivät vaikuttamaan eri instituutioihin, poliitikkoihin, mediaan ja yleiseen mielipiteeseen. Sitä kutsutaan lobbaukseksi, ja se on normaalia. Brysselissä vaikuttaa 49 000 lobbaria ja Washingtonissa vieläkin enemmän. Epänormaalia on se, että jotkut maat turvautuvat disinformaatioon eli tiedon vääristämiseen tai korruptioon tai molempiin. Tällä kertaa ilmeni, että Qatarin lisäksi myös Marokko on pyrkinyt vaikuttamaan EU-päätöksentekoon korruption kautta.

EU-parlamentin edellinen skandaali runsaat kaksi vuotta sitten vieläkin vain naurattaa, ei juuri sen enempää. Silloin sai Belgian poliisi kiinni yhden unkarilaismepin, Jozsef Szajerin, pakenemasta vesiränniä pitkin brysseliläisestä asunnosta, jossa oli koronasulun aikana järjestetty poikabileet. Noloa etenkin mepille, joka sattui olemaan pääministeri Viktor Orbánin lähimpiä tukijoita ja tiukimpia homoliittojen vastustajia. Skandaalin seurauksena meppi sai lähteä sekä EU-parlamentista että Orbánin Fidesz-puolueesta.

Sen sijaan tällä kertaa vyyhti on oikeasti vakava ja järisyttää koko parlamenttia ja sen toimintaa ja osuu vielä kiusallisen lähelle seuraavia EU-vaaleja. Parlamentin äärilaitapuolueet saavat sotkusta lisää vettä myllyyn, ja pahimmat kolhut saavat kärsiä sosialistien ehdokkaat. Uusien paljastusten lisäksi kaikki ne, jotka ovat meppikautensa aikana sanoneet jotakin positiivista Qatarista tai Marokosta, joutuvat nyt kulkemaan seinänvieriä.

Kreikkalainen myrskyn silmässä

Kaikki juontaa jo viime vuoden heinäkuulle, jolloin alkoivat tutkimukset rikollisorganisaatiosta, jonka epäiltiin soluttautuneen EU-parlamenttiin ja pyrkivän vaikuttamaan EU:n politiikantekoon, sekä korruptiosta, jonka epäiltiin tulevan jostakin Persianlahden maasta. Pitkän tarinan päässä olivat toissa perjantain myöhäisillan useat kotietsinnät Brysselissä ja samaan aikaan yksi kotietsintä Milanossa, keskiössä kreikkalainen kaunotar, jolta löytyi 600 000 euron rahasäkki ja uhrautuva miesystävä, joka väitti olevansa ainoa syyllinen - lopputuloksena yhteensä 1,5 miljoonaa euroa ja neljä pidätettyä. Hyvä saalis päivänä, joka sattui olemaan YK:n korruption vastainen päivä.

Myrskyn silmään joutui kuvankaunis kreikatar Eva Kaili, yksi EU-parlamentin 14 varapuhemiehestä, puoluetaustaltaan sosialisti, joka oli jo ennestään tutkinnan alla toisen kreikkalaismepin, maltillisen oikeiston Maria Spyrakin kanssa parlamenttiavustajien palkkoihin mahdollisesti liittyvistä väärinkäytöksistä. Samalla pidätettiin myös Kailin ritarillinen miesystävä ja parlamenttiavustaja, italialainen sosialisti Francesco Giorgi, joka vaatii kaunottarensa vapauttamista sillä perusteella, että hän itse on ainoa syyllinen, eikä Kaililla ole osaa eikä arpaa koko sirkuksessa.

Tällä hetkellä Eva Kaili istuu brysseliläisessä vankilassa odottamassa jouluaatonaattona pidettävää oikeuden istuntoa. Kreikan sosialistipuolue Pasok on erottanut Kailin riveistään, ja EU-parlamentti äänesti kuluneella viikolla lähes yksimielisesti hänen poistamisestaan varapuhemiehistöstä.

Eva Kailin nopeassa kaatumisessa keskeinen rooli oli Kreikan tv-uutisilla, jotka paljastivat, että kreikkalaismeppi otti osaa Qatarin viisumivapautta koskevaan äänestykseen valiokunnassa, jonka jäsen hän ei edes ollut. EU-parlamentissa on yleistä, että mepin estyessä pääsemään paikalle saman puolueryhmän toinen meppi voi pyynnöstä äänestää hänen puolestaan. Mutta kyseisessä äänestyksessä kaikki valiokunnan sosialistijäsenet olivat paikalla, joten huomaamattomasti takapenkillä istunut Kaili ei voinut äänestää kenenkään sijasta. Kreikan televisio nosti asiasta niin suuren mekkalan, että siitä nousi skandaali, eikä kukaan voinut olla enää ihmettelemättä asiaa.

Samoihin aikoihin Kaili julisti täysistunnossa pokkana, että Qatar on työntekijöiden oikeuksien eturivin maita. Marraskuussa Qatarissa käydessään hän oikein kiitteli maan televisiossa, miten jalkapallon MM-kisat ovat olleet Qatarille hyvä väline politiikan muutoksiin ja miten EU-parlamentti arvostaa Qatarin edistystä työvoimauudistuksissa. Kailin puheet ihmetyttivät monia, mutta silloin ei vielä tiedetty mitään hänen kotonaan köllöttelevästä rahasäkistä.

Marokkoa epäillään korruptiosta

Myös Marokkoa epäillään korruptiosta. Sen kohteeksi epäillään kolmatta pidätettyä, entistä italialaismeppiä Pier Antonio Panzeria, jolla on edelleen vaikutusvaltaa Brysselissä Fight Impunity -kansalaisjärjestön puheenjohtajana. Panzerin puolison luona tehtiin samaan aikaan kotietsintä Milanossa, ja Signora onkin tiettävästi puhunut miehensä filunkipelistä. Neljäs pidätetty on niin ikään italialainen Niccolo Figa-Talamanca, No Peace Without Justice -kansalaisjärjestön puheenjohtaja.

Qatarin päämääränä on ollut vaikuttaa sekä kansalaistensa viisumivapauden saamiseen unionin alueella että voimassa olevan ilmailusopimuksen laajentamiseen EU:n kanssa. Marokon kohdalla kyse lienee kalastusoikeuksista, joista jo tehdyn sopimuksen EU-parlamentti perui sillä perusteella, että Länsi-Saharan asukkaat vastustavat sitä.

Korruptiovyyhdin paljastuttua EU-parlamentti äänesti lähes yksimielisesti siitä, että kaikki Qataria koskevat asiat ja aloitteet pannan nyt kokonaan jäihin. Kreikan syyttäjäviranomainen puolestaan ilmoitti torstaina, että se aloittaa tutkinnan Kailin korruptiosta ja rahanpesusta.

Torstaina Brysselissä huippukokouksessaan koolla olleet EU-maiden johtajat kuuntelivat pitkään EU-parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan selostusta tilanteesta ja hänen kymmenen kohdan suunnitelmastaan, jonka tarkoituksena on palauttaa EU-parlamentin uskottavuus. Belgian oikeuslaitoksen tutkinta on paljastanut monia puutteita ja lepsuilua parlamentin säännöissä.

Metsola ehdottaa meppien nykyistä tiukempaa ulkopuolisten tapaamisten rekisteröintiä, entisten meppien sisäänpääsyn valvomista, uusien sääntöjen laatimista sisäänpääsylle ylipäätään, mukaan lukien EU:n ulkopuolisten maiden valtionpäämiesten pääsy, ei-virallisten ystävyysryhmien perustamiskielto jne.

Euroopan maltillisen oikeiston, EPP:n, kokouksessa suljettujen ovien takana on Metsola antanut ranskalaisen Le Monde -lehden mukaan antanut ymmärtää, että ongelmat ovat nykyään systeemiin sisältyvät ja että EU-parlamentin rakenteita olisi manipuloitu.

Näyttää siltä, että EU-parlamentti joutuu tekemään kunnon ryhtiliikkeen. Sillä vaikka parlamenttirakennukseen tulijoita valvottaisiin kuinka tiukasti, ei se estä meppejä tapaamasta ketä tahansa parlamentin ulkopuolella Brysselin ja Strasbourgin lukemattomissa ravintoloissa. Ryhtiliikkeen on tultava jokaisen mepin omasta tahdosta. EU-parlamentin on korkea aika asettaa ehdoton nollatoleranssi kaikenlaisen korruption suhteen, jos se haluaa saada äänestäjiä yhtään liikkeelle seuraavissa EU-vaaleissa.