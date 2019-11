Helena Petäistön kolumni: Euroopan unioni saa uuden komission maanantaina – Jutta Urpilaisen kevyenä pidetty salkku voikin osoittautua järkyttävän painavaksi

Berlaymontin 13. kerroksessa on tällä hetkellä hiljaista kuin huopatossutehtaassa, ja pitkät käytävät sekä niitä reunustavat toimistot ammottavat tyhjyyttään.

Berlaymont on EU-komission päämaja Brysselin EU-kaupunginosan ytimessä, vuonna 1967 valmistunut, Pariisin Unescon päämajasta mallia ottanut tähdenmuotoinen rakennus, joka näkyy aina uutiskuvissa. Nimensä tämä erikoinen rakennus on saanut sillä paikalla sijainneesta nunnaluostarista. Nunnat saivat lähteä komissaarien tieltä Waterloohon.

Komissiossa ei ole koskaan oltu taikauskoisia, sillä komissaarien työhuoneet, kokoussali soikeine pöytineen ja komissaarien ravintola sijaitsevat rakennuksen 13. kerroksessa. Maanantaina huoneet taas täyttyvät uudelleen, kun 26 uutta komissaaria, joiden joukossa on enemmän naisia kuin koskaan ennen, ottaa paikan haltuunsa seuraavaksi viideksi vuodeksi von der Leyenin johdolla. Ravintolalla on muuten hauska nimi, La Convivialité; se tarkoittaa mukavaa yhdessäoloa. Sitä voi uudelle komissiolle toivottaa tulevien haasteiden edessä.

Työhön vahvalla tuella

Painopisteinä ilmastonmuutos ja digitalisaatio

Tällä viikolla tuli kuluneeksi 30 vuotta Tsekkoslovakian samettivallankumouksesta. Se antaa perspektiiviä eurooppalaisille arvoille, joita on viime vuosina koeteltu.

Itä-Euroopan maiden mukaantulo on muuttanut unionia ja korostaa yhä sitä, ettei EU ole pelkkää rahaliittoa, yhteismarkkinoita ja direktiivejä, vaan myös demokratiaa ja vapautta. Siitä puhui von der Leyenkin parlamentin täysistunnolle Strasbourgissa tietäen kuitenkin, että unionin yhteistyön pohjaksi on löydettävä uudet sävelet.

Von der Leyenin komission ehdottomasti tärkeimmät painopisteet ovat taistelu ilmastonmuutosta vastaan ja myös siihen vahvasti liittyvä digitalisaatio. Haasteena on koko planeetan ja sen ihmisten terveys ja henkiinjäänti.

Päämääränä on, että Euroopasta tulee ensimmäisenä maanosana maailmassa hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Se vaatii massiivisia investointeja vaarana maaosan jakautuminen kahtia entistä pahemmin.

Itä-Euroopan maat ovat yhä vankasti riippuvaisia hiilestä, ja sen asukkaat pelkäävät joutuvansa maksumiehiksi ennen kuin he ovat koskaan ehtineet päästä edes kunnolla nauttimaan länsimaisesta taloudellisesta hyvinvoinnista.

Timmermans keskeisessä roolissa, vaikkei puheenjohtajana

Uudessa komissiossa Timmermans on siis taas aivan keskeisessä roolissa, mutta hänen rinnalleen ovat nousseet myös energinen ja karismaattinen tanskalainen Margarethe Westager, jonka vastuualueena on kilpailupolitiikan ohella juuri tuo toinen komission keskeinen tavoite, digitalisaatio, sekä latvialainen Valdis Dombrovskis, jäsenmaiden talouslukujen vähäeleinen, mutta järkkymätön vahtija ja talouspolitiikan koordinoija Lissabonin sopimuksen rivien mukaisesti.

Euroopan vihreän sopimuksen esittelyä odotetaan jo keväällä. Sen lisäksi von der Leyen on luvannut uuden maahanmuuttopaketin ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Ohjelman on hänen mukaansa oltava sekä kestävällä että inhimillisellä pohjalla.

Kiperä ongelma on jakanut EU-maita kahtia lähes koko edellisen komission ajan, eikä Junckerin ehdotus tasapuolisesta taakanjaosta kunkin maan kantokyvyn mukaan saanut koskaan varsinkaan Itä-Euroopan maiden hyväksyntää.

Sata muutakin haastetta

Laajentumista vastustava Ranska on saanut tuekseen Hollannin ja Tanskan. Von der Leyenin voi kuitenkin odottaa pääsevän kompromissiin presidentti Emmanuel Macronin kanssa, jolla lienee oma hintansa tässä asiassa.

Uudella komissiolla on edessään sata muuta haastetta, joista brexit on saatava viimein pois päiväjärjestyksestä hidastamasta muuta päätöksentekoa.

Lisää päänsärkyä on aiheuttanut pääministeri Boris Johnsonin kieltäytyminen nimittämästä komissaaria. Kyseessä on lainopillinen ongelma, sillä jos EU-komissio tekee päätöksiä ilman brittikomissaaria vaikka kuukaudenkin ajan ilman että brexit on vielä voimassa, voi näiden päätösten lainvoima olla kyseenalainen.