Helena Petäistön kolumni: Änkyrä "Patrian mies" EU:n johdossa

Jos nimi kuulostaa Suomessa tutulta, syy siihen on Patrian panssarivaunukauppoihin aikoinaan liittynyt skandaali. Lomanviettoaan tämän populistisankarin takia ei toki kannata pilata, mutta ei hänen EU-johtajuudestaan ole riemunkiljahduksiakaan kuulunut, Helena Petäistö kirjoittaa kolumnissaan.

Samalla, kun Britannian eroa EU:sta on päivitelty, on samaan hengenvetoon muistutettu, ettei yksikään muu maa ole halukas eroamaan unionista. Se on aivan totta, mutta ikävä kyllä joukossa on EU-kriittisiä maita, joiden taktiikka on eroamisen sijasta murentaa unionia sisältä päin. Sitä saadaan nyt maistaa Slovenian populistipääministerin kanssa seuraavat kuusi kuukautta.

Sillä juuri, kun pahin änkyrä Unkari on antanut melkoista shokkihoitoa muulle Euroopalle uusilla sukupuolivähemmistöjä sortavilla laeillaan, joita käsiteltiin juhannuksen huippukokouksessa, EU:n vetovastuun puoleksi vuodeksi ottaa nyt se ainoa EU-pöydän heppu, joka Puolan pääministerin ohella puolusti Unkarin kantoja muka perheitä suojelevina. Tosiasiassa ne rikkovat räikeästi sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kuin suoraan entisestä Itä-Euroopasta

Kesäterässä oleva EU-komissio jätti aloittamatta mitään rankaisutoimenpiteitä Sloveniaa vastaan kansalaisten vapauksien rajoittamisesta. Mutta odotettavissa on, että komissio saattaa sen vielä tehdä Euroopan tuomioistuinta koskevassa kiistassa. Slovenia ei ole edelleenkään lähettänyt sinne kahta kansallista edustajaansa. Maan vitkuttelu on ilmiselvästi tahallista jarrutusta, sillä sen edustajien puuttuessa tuomioistuin ei voi antaa lausuntoa niiden 2,5 miljardin euron käytöstä, jotka Slovenian on määrä saada EU:n elvytyspaketista.

Tuomioistuimen puheenjohtajan kovaan kritiikkiin pääministeri Jansa on viitannut kintaalla syyttämällä tuomioistuinta liiasta poliittisuudesta. Hyökkäyshän on tunnetusti paras puolustus. Nyt Jansa lupailee ratkaisua syksyksi ja selittää vitkutteluaan byrokraattisiin käytäntöihin liittyvillä ongelmilla. Kuulostaa kuin suoraan entisestä Itä-Euroopasta.

Slovenian oikeuden syyttäjien yhdistyksen mukaan tosiasia kuitenkin on, että kaksi ehdolla olevaa syyttäjää ovat olleet tekemisissä Jansaa itseään koskevien korruptiosyytteiden kanssa. Kuvaavaa on, että vuoden alussa Slovenian hallitus sulki maan tietotoimiston, STA:n, rahahanat, kun se arvosteli liikaa hallituksen linjauksia. Siihen kiistaan EU-komission on taas vaikea puuttua.

Slovenian tapaus huolettaa parlamenttia

Kuluneella viikolla EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tarttui viimein puhelimeen ja kehotti uppiniskaista pääministeriä löytämään nopeasti ratkaisun pattitilanteeseen. Tiettävästi Jansa lupasi ratkaista ongelmaan "aivan kohta" ja antoi samalla ymmärtää pitävänsä komission asian mutkistumista täysin hyödyttömänä.

EU-puheenjohtajuuden alla Slovenia on Jansan johdolla vielä entisestään rajoittanut median vapautta. Peräti kuusi kansainvälistä järjestöä, muun muassa Toimittajat ilman rajoja, on allekirjoittanut vetoomuksen, ettei Slovenia käyttäisi EU-puheenjohtajuuttaan hyväkseen estämään ja vaikeuttamaan sananvapautta vielä entisestään.

Slovenian tapaus huolestuttaa aivan erityisesti EU-parlamenttia. Parlamentin sosialistiryhmä, vasemmisto, vihreät ja liberaaliryhmä ovat laatineet yhteisen kirjeen komissiolle ja vaatineet siinä EU:n avustusten keskeyttämistä Slovenialle siksi ajaksi, kun maa ei noudata oikeusvaltion periaatteita. Maltillisen oikeiston ryhmä EPP ei kuulu kirjeen allekirjoittajiin, sillä pääministeri Jansa kuuluu konservatiiveihin.

Mutta komission mukaan avustusten ehdollisuutta oikeusvaltion periaatteiden noudattamiselle ei voida aktivoida muuten kuin silloin, kun jäsenmaa on väärinkäyttänyt saamiaan avustusrahoja. Sellaista ei Sloveniassa ole komission mukaan tapahtunut. Sitä paitsi komissio on juuri hyväksynyt Slovenian laatiman elvytysohjelman.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Iskulause kuulostaa sovittelevalta

Nyt siis vain katsotaan, millaista puheenjohtajuutta Slovenia lopultakin vetää aikana, jolloin Euroopalla on enemmän kuin tarpeeksi haasteita muutenkin. Joka tapauksessa komissiolla ei ole muita vaihtoehtoja kuin yhteistyö Jansan kanssa. Luojan kiitos Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on pois pelistä, sillä Jansa kuuluu hänen eurooppalaiseen ihailijakerhoonsa. Ja onneksi Jansan johtaman hallituksen jäsenet ovat paljon EU-myönteisempiä kuin hän itse, samoin maan kansalaiset.

EU:n puheenjohtajamaan rooli on periaatteessa olla "honest broker", puolueeton välittäjä unionin jäsenmaiden yhteisen tahdon toteuttajana. Jacques Delors -instituutin mukaan siinä onnistuivatkin sekä EU-kriittinen Tsekki vuonna 2009 että jopa pahin pukari Unkari vuonna 2011. Nykyään EU:n puheenjohtajaamaalla ei ole myöskään samanlaista painoarvoa kuin "vanhoina hyvinä aikoina", sillä vuodesta 2009 lähtien unionilla on ollut presidentti, jonka tehtävänä on ennen kaikkea junailla asioita niin, että 27 jäsenmaan yhteinen kanta löytyy mahdollisimman kitkattomasti.

Slovenian puheenjohtajuuden iskulause "Yhdessä joustavasti Eurooppa" kuulostaa onneksi erittäin sovittelevalta. Slovenian ohjelmassa on viedä eteenpäin sekä EU:n elvytyspaketin että Vihreä Eurooppa -ohjelman toteuttamista ja vahvistaa Euroopan strategista asemaa. Niissä tuskin tuleekaan suurempaa kitkaa.

Jansalla on myrskyisä menneisyys

Sen sijaan on vaikea nähdä, miten Jansan johtama jäsenmaa saisi viedyksi vaikeita neuvotteluja EU:n yhteisestä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta. Sloveniahan kuuluu Puolan, Unkarin, Tsekin ja Slovakian kanssa niin sanottuihin Visegrad-maihin, jotka ovat kaikki olleet alusta alkaen kantoina kaskessa EU:n pyrkimyksessä löytää sopu näissä oikeasti vaikeissa asioissa.

Toinen haasteelliselta kuulostava kohta Slovenian ohjelmassa on "EU:n negatiivisen demografisen kehityksen arviointi". Jansan aivoituksissa se merkinnee lähinnä syntyvyyden säännöstelyn vastaisuutta.

Jansalla oli myrskyisä menneisyys jo ennen Patria-sotkuja, sillä hän toimi Jugoslavian hajoamiseen pyrkivien anarkistien riveissä. Slovenian itsenäistyttyä Jansa oli puolustusministerinä kahteen otteeseen ja joutui syytteeseen korruptiosta vuonna 2006 Patrian kanssa solmittujen panssarivaunukauppojen yhteydessä. Ensimmäistä kertaa pääministerinä ollessaan hän sai vuonna 2014 kahden vuoden vankeusrangaistuksen ja ehti istua vankilasellissä yhdeksän kuukautta, kunnes maan perustuslakituomioistuin vapautti hänet.