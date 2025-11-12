Juuri nyt Avaa

Vuonna 2023 Haapalainen sai ansiotuloja 50 494 ja pääomatuloja 1 213 euroa. Mätkyjä TTK-tuomariston puheenjohtaja joutui tuolloin maksamaan jopa 10 448 euroa.

Jukka Haapalaisen tulot laskivat hieman edellisvuodesta. Hän sai ansiotuloja 31 552 euroa ja pääomatuloja 399 euroa.

Verotietojen mukaan Helena Ahti-Hallbergin ansiotulot olivat viime vuonna 15 609 euroa. Pääomatuloja hän sai 6 925 euroa ja mätkyjä 1 497 euroa.

Keskiviikkona 12. marraskuuta julkaistuista verotiedoista käy ilmi, miten Tanssii Tähtien Kanssa -tuomarit tienasivat vuonna 2024.

Jorma Uotinen piti myös viime vuonna paikkansa TTK-tuomariston tulokuninkaallisena. Hän tienasi ansiotuloja 93 330 euroa ja pääomatuloja 3 650 euroa.

Alla olevalta videolta näet, miten voit tarkistaa kenen tahansa verotiedot.

0:53 Julkkis tai tavis, ei väliä. Katso videolta, miten saat tietää kenen tahansa edellisen vuoden tulot!