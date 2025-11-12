TTK-tuomareiden tuloissa ilmeni suurta vaihtelua.
Keskiviikkona 12. marraskuuta julkaistuista verotiedoista käy ilmi, miten Tanssii Tähtien Kanssa -tuomarit tienasivat vuonna 2024.
Verotietojen mukaan Helena Ahti-Hallbergin ansiotulot olivat viime vuonna 15 609 euroa. Pääomatuloja hän sai 6 925 euroa ja mätkyjä 1 497 euroa.
Ahti-Hallberg tienasi vuonna 2023 ansiotuloja 29 854 euroa.
Jukka Haapalaisen tulot laskivat hieman edellisvuodesta. Hän sai ansiotuloja 31 552 euroa ja pääomatuloja 399 euroa.
Vuonna 2023 Haapalainen sai ansiotuloja 50 494 ja pääomatuloja 1 213 euroa. Mätkyjä TTK-tuomariston puheenjohtaja joutui tuolloin maksamaan jopa 10 448 euroa.