Malmössä asuva suomalainen Essi pitää uusia linjauksia järjettöminä: Ruotsissa saa mennä töihin lievin oirein, vaikka olisi todettu koronatartunta

Jos henkilö on ollut sairaana yli viikon ajan, hänellä ei ole ollut kuumetta kahteen päivään ja hän voi paljon paremmin, riski muiden tartuttamiseen on korona-asiantuntijoiden mukaan hyvin pieni.

Linjauksessa ristiriita

Tukholman alueen tartuntatautilääkäri Per Follin perusteli uutta linjausta Ruotsin radion haastattelussa sanomalla, että tartuttavuudesta on nyt uutta tietoa.

– Töihin voi mennä, jos on ollut kotona karanteenissa ja huomaa, että asiat menevät hyvään suuntaan. Jos kuume on kadonnut, ja kuiva yskä on yhä tallella, henkilön ei katsota enää tartuttavan, Follin täsmentää .