Vastaamon hallituksen puheenjohtajaksi Heini Pirttijärvi, jolla taustaa myös Esperi Caren johdossa – toimii toistaiseksi myös Vastaamon toimitusjohtajana

Hän on aiemmin toiminut muun muassa Esperi Caren varatoimitusjohtajana. Pirttijärvi toimi hoivakriisin aikana myös Esperin virkaa tekevänä toimitusjohtajana vuonna 2019.

– Vastaamoon tehty tietomurto on järkyttänyt koko yhteiskuntaa. Haluan osaltani auttaa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Uskon, että kokemuksestani on apua, kun etsimme tilanteeseen ratkaisuja. Hallitus on sitoutunut tekemään kaikkensa asiakkaiden luottamuksen vahvistamiseksi ja tietomurron kohteeksi joutuneiden asiakkaiden tukemiseksi. Tulemme luonnollisesti myös jatkamaan yhteistyötä tapahtunutta selvittävien viranomaistahojen kanssa, Pirttijärvi toteaa.