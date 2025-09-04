Heikki Paasonen myy miljoona-asuntoaan

Juontaja Heikki Paasosen ja hänen vaimonsa Maritan asunto Helsingin Töölöstä on myynnissä.
Heikki Paasonen ja hänen vaimonsa Marita Paasonen myyvät kotiaan. Heidän kerrostaloasuntonsa Töölöstä on myynnissä täällä. Ilmoituksen mukaan kyseessä on 142 m²:n asunto. Hintalappu asunnolle on 1 330 000 euroa.
Asunnossa on avokeittiö, ruokakomero, kaksi kylpyhuonetta ja oma sauna. Asunnon myynti-ilmoituksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.
Pariskunnan asunto on näkynyt heidän somekanavissaankin.
Paasoset saivat esikoistyttärensä kesäkuussa 2021, menivät naimisiin syyskuussa 2023 ja kuopuspoika syntyi lokakuussa 2024.
Heikki on tunnettu muun muassa The Voice of Finlandin ja Amazing Race Suomen juontajana.