Heikki Paasosen kesäkuva herättää hilpeyttä: "Mistäkö riideltiin?"

Heikka Paasonen jakoi hulvattoman kesäkuvan.

Juontaja Heikki Paasonen julkaisi Instagramissaan hulvattoman kesäkuvan, johon moni vanhempi saattaa samaistua, ainakin julkaisun kommenttien perusteella.

Kuvassa juontaja on matkalla kauppaan nelivuotiaan lapsensa kanssa. Kuvatekstissä Paasonen kertoo yrittävänsä pitää pokerinaamaa samalla kun hän on suututtanut lapsensa, joka on pukeutunut joulupaitaan keskellä kesää.

– Sitä niin kovasti haluaisi kunnioittaa tämän kesätontun henkisen tilanteen vakavuutta, mutta kun ei vain pysty.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

– Mistäkö riideltiin? No tietysti siitä kuuluuko seitsemältä aamulla syödä jätskiä.

Paasosen seuraajat kirjoittavat kommenttikenttään ymmärtävänsä tilanteen vakavuuden.

– Hei meillä on joka aamu sama juttu. Kesät, talvet, laulaja Anna Puu komppaa

– Jos koskaan ei ole väärä aika jätskille aamulla, niin missään nimessä ei ole väärä aika pitää joulupaitaa, yksi kommentoi.

– Aina voi syödä joulupaidassa jäätelöä, toinen kirjoittaa.