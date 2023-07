Ensitreffit-pari laittoi asuntonsa myyntiin – tältä heidän omalla pihalla varustettu kaksio näyttää: "Talossa on ollut rakkauden taikaa"

View this post on Instagram

– Joskus elämässä on sellaista, että pitää mennä uuteen suuntaan ja me olemme nyt loppukesästä muuttamassa uuteen asuntoon, emme kovin kauas. Tätä varten olemme laittamassa asuntoa myyntiin, Köymäri kertoo.

– Tässä asunnossa on oikein kiva asua pariskuntana tai yksin, sillä se on oikein tilava ja avara. Talossa on myös ollut hieman rakkauden taikaa, sillä moni on joutunut vaihtamaan isompaan asuntoon perheenlisäyksen myötä. Myös vanhemmat naapurit ovat viihtyneet pitkään taloyhtiössä, mikä kertoo paikan suosiosta, Köymäri kertoo Instagram-julkaisussaan.