Salkkarit-joulukalenterin kuudennessa luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.

Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti. Kalenterissa nähdään poisleikattuja kohtauksia ja blooperseja.

Kuudennessa luukussa 6. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4724. Kohtauksessa Kristian Nella auttaa isäänsä töissä.

Jiri on huolissaan mokastaan. Hän unohti mennä paikalle asiakkaan kanssa ja Noel tuohtui asiasta.

– Se sanoi, että saan potkut, jos mokaan vielä kerrankin, Jiri kertoo Noelin sanoneen.

Miten Nella lohduttaa?

