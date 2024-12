Sointu Borg hauskoissa otoksissa räppärikultansa Tomi Solosen kanssa

Sointu Borg julkaisi yhteiskuvia kumppaninsa Tomi Solosen kanssa.

Yrittäjä ja vuoden 2021 Diili-voittaja Sointu Borg seurustelee rap-artisti Solosena tunnetun Tomi Solosen kanssa.

Borg julkaisi jouluaattona seuraajilleen otoksia yhdessä kultansa kanssa.

– En tiedä kuinka monen muun miesparka raahattiin joulukuvaan vaan vartti heräämisestä, mutta he survived like a champ, hän kirjoittaa.

Pari juhlisti kesällä kahdeksatta vuosipäiväänsä.

– Rakastan ja kunnioitan sinua. Kiitos kun saan olla sinun kanssasi rauhaton oma itseni. Olet parasta, mitä universumi on minulle tarjoillut, Borg hempeili tuolloin Instagram-tilillään.

Pariskunta osti helmikuussa yhteisen kodin. Borg kertoi taannoin MTV Uutisille hänen ja kumppaninsa asuntokaupoista sekä sen kylkiäisenä tulleesta remontista.

– Ostimme kolmion, ja nyt se remontoidaan kokonaan lattiasta kattoon. Kaikki ovat pelotelleet, että aika ja budjetti tulevat paukkumaan ja luultavasti pikku remonttiromahdukset tulee, hän nauroi.

Aiemmin pariskunta on asunut vuokralla. Borg on kertomansa mukaan kuullut ihmettelyjä siitä, että kyseessä on kaksikon ensimmäinen omistusasunto.

– Minä sitten vähän herättelen, että siitä on tasan kolme vuotta, kun Diili alkoi ja katkaisin Kelan tuen. Sen ajan olen säästänyt asunnon käsirahaan. Ei ole mitään takauksia tai muita, hän huomautti.

– Ensiasuntoon on aika vaikeaa päästä kiinni. Tätäkin olen halunnut avata. Omistusasunto oli minulle tosi kaukainen unelma parikymppisenä pääkaupunkiseudulla. Täällä on ihan helvetin kallista, hän jatkoi.