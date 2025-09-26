Artisti Anna Puun ja tuottaja Jukka Immosen luksuskoti on Seiskan mukaan myynnissä.

Seiska kertoi artisti Anna Puun ja hänen tuottaja-aviomiehensä Jukka Immosen myyvän omakotitaloaan Helsingin Kulosaaressa.

Oikotien myynti-ilmoituksen mukaan kyseessä on miljoonatalo, sillä myyntihinta on lähes 2,5 miljoona euroa. Kaksikerroksisessa lukaalissa neliöitä on hieman yli neljä sataa.

Perusmukavuuksien lisäksi kodista löytyy myös uima-allas, kuntosali, kirjasto ja baari.

Artisti on ylistänyt vuonna 1969 rakennetun kotinsa remonttia Instagramissa heinäkuussa 2022. Suunnittelussa Puu kertoi käytettäneen sisustussuunnittelijaa.

– Talon purkutyöt aloitettiin toukokuussa 2019 ,ja koska kaikki vanhat pinnat piti purkaa ja piikata, kesti pitkään ennen kuin talo alkoi muistuttaa asumiskelpoista tilaa. Samalla keittiö sai uuden paikan vanhasta ruokailuhuoneesta, Puu kirjoitti tuolloin.

Hän kertoi tuolloin, että perhe pääsi muuttamaan Kulosaaren kotiinsa kaksi viikkoa ennen heidän lapsensa syntymää.

Puulla ja Immosella on yksi yhteinen, vuonna 2021 syntynyt poika, ja lisäksi Puulla on aiemmasta liitostaan vuonna 2010 syntynyt tytär.