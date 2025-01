Heikki Kovalainen yllättyi F1-tallin ratkaisusta – "Eivät pidä Valtterista"

Intohimo moottoriurheiluun ja suomalainen mentaliteetti ovat Heikki Kovalaisen mukaan auttaneet pienen maan huikeassa F1-historiassa.

Formula ykkösten kaudesta 2025 uhkaa tulla suomalaisittain jo lähes historiallisen harvinainen. Valtteri Bottas jäi ilman vakikuljettajan paikkaa, joten tänä vuonna F1:n lähtöruudukosta ei löydy näillä näkymin suomalaista.

Mikäli Bottasta ei hälytetä Mercedes-varakuskin roolistaan gp-starttiin, kyseessä on ensimmäinen kausi ilman suomalaiskuljettajaa sitten vuoden 1988. Autosport-sivusto päivitteli asiaa jutussaan ihmetellen myös, kuinka ihmeellisen valtava pienen maan F1-historia on (kolme maailmanmestaria, viisi gp-voittajaa, seitsemän palkintopallikuskia).

Autosport jututti Heikki Kovalaista, yhtä noista viidestä suomalaisesta gp-voittajasta, joka pohtii taustaa suomalaismenestyksen takana ja nostaa esiin pari mielenkiintoista huomiota.

Ensinnäkin, intohimo moottoriurheiluun: siihen, kuinka Suomi on formulaosaamistaankin tunnetumpi huikeasta menestyksestään rallissa. 43-vuotias Kovalainen muistelee, kuinka sai lapsena ja nuorena ihailla Mika Häkkisen ohella rallilegendoja Juha Kankkusta ja Tommi Mäkistä.

– Kaikki he olivat uutisissa esillä paljon, heidän näkemiseltään ei voinut välttyä. Ehkä se vaikutti moneen minunlaiseeni – näin uutiset, näin autot, näin vauhdin, ja ehkä siitä kasvoi tuo intohimo moottoriurheiluun.

Ja suomalainen luonteenlaatu, sekin vaikuttanee.

– Suomalainen mentaliteetti on aika neutraali. Meillä ei ole superhuippua tai superalhoa elämissämme – varsin tavanomaisia ja vähän niin kuin sellaisia keskivertopäiviä. Ja tuollaisessa kovan paineen ympäristössä (kuin moottoriurheilussa), auttaa kovasti, kun pysyt rauhallisena ja kylmänviileänä ihan luonnostaan. Suomalaisilta tuo näyttää luonnistuvan, Kovalainen pohtii.

Erikoinen ratkaisu

Suomalaisittain poikkeuksellinen F1-käänne rakentui varsin ristiriitaisen käänteen kautta. Viime vuosina Sauberilla ajanut Valtteri Bottas jäi ilman ajopaikkaa, vaikka tovin ajan vaikutti siltä, että hänellä olisi edessään parikin eri vaihtoehtoa.

Bottasta vietiin huhuissa erityisesti Williamsille, joka päätyi kuitenkin valitsemaan Ferrarilta vapautuneen Carlos Sainzin. Sen jälkeen vahvimmat huhut povasivat sitä, että Bottas jatkaisi Sauberilla. Näin ei käynyt, vaan piakkoin Audiksi muuttuva sveitsiläistalli valitsi kuljettajikseen saksalaisen Nico Hülkenbergin ja brasilialaisen Gabriel Bortoleton.

– Varsinkin kauden jälkimmäisellä puoliskolla alkoi käydä selväksi se, että Valtteri ei välttämättä jatkakaan F1-kilpakuskina, Kovalainen sanoo Autosportin haastattelussa.

– Kun Sauber teki sopimuksen Hülkenbergin kanssa ennen Valtteria, olin yllättynyt, koska ajattelin, että jos Hülkenberg saa paikan, Valtterin suoritukset ovat olleet vähintään yhtä hyviä kuin hänen. Luulen, että taustalla on jotain markkinointisyitä, mikä on tietenkin pettymys. Yleensä jos joku talli haluaa nousta huipulle, silloin kuljettajavalinnat pitää tehdä suoritusten perusteella, eikä markkinointisyistä.

– Hülkenberg on ajanut hyvin, enkä sano, että hän olisi väärä kaveri. Fakta on kuitenkin se, että Valtteri ajoi siellä kolmen kauden ajan, eikä saanut jatkoa – tuosta herää ajatus siitä, että heidän suhteestaan puuttui jotain, jonka takia he eivät pidä Valtterista, Kovalainen ihmettelee.

Sauber julkaisi Hülkenbergin sopimuksen jo huhtikuun lopulla. Bortoleton Sauber-sopimus vahvistettiin puolestaan marraskuun alkuvaiheilla.

Nico Hülkenberg (kuvassa) hyppäsi jo Sauberin rattiin F1-kauden jälkeen ajetuissa Abu Dhabin testeissä.

Taloudellinen tuki vähentynyt

Autosport muistuttaa, että Bottaksen vuoden 2013 F1-debyytin jälkeen yksikään suomalainen ei ole ollut lähellä päästä sarjaan. Kovalainen myöntää, ettei tuohon ole vedenpitävää syytä. Mutta tietyt asiat ovat saattaneet vaikuttaa.

– Jos vertaa minun aikaani, kun liityin Renault-tallin junioriohjelmaan, niin tuolloin se suurin asia, minkä sain, oli taloudellinen tuki. Eli he maksoivat kaiken ajamiseni junioriluokissa, Kovalainen toteaa.

– Ymmärtääkseni nykyisin, vaikka sinut valittaisiin Ferrarin tai Mercedeksen tai jonkun muun junioriohjelmaan, suurin osa (nuorista) joutuu tuomaan jotain omaa budjettia mukaan. Ja tuo on aika iso este. Budjetit ovat suuria ja Suomi ei ole mikään iso markkina, varsinkaan nykyisin, kun talous on vaikeuksissa. On vaikeaa kerätä rahaa sellaiseen kuin kilvanajo. Tuo on varmaankin osasyy.

Ja kilpailu paikasta F1-auringossa, se on armotonta.

– Sinun on todella tehtävä (junioriluokissa) jotain erityistä aina silloin tällöin. Kaikkia mestaruuksia tai kisoja ei ole välttämättä pakko voittaa, mutta on tehtävä jotain mahtavaa ja sellaista, mikä jää ihmisten mieliin. Ehkä tuollaista on puuttunut.