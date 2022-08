Hävytön temppu ennen maaliviivaa – pikajuoksusensaatio rikkoi taas ME:n: "Olen pahoillani, jos joku loukkaantui"

– Bolt on idolini, hän jota katson aina ylöspäin. Olen todella pahoillani, jos joku loukkaantui [tuuletuksestani].

Miksi et sitten juossut täysillä?

– Meillä on vielä kilpailuja edessä. Emme halunneet mennä niin pitkälle. Tämä on minun vuoteni juniorina, joten meidän on jätettävä ennätys tänne, jotta seuraava sukupolvi voi tulla ja rikkoa sen, Tebogo perusteli.