Kenestä kolmas keihäsmies EM-kisoihin? Näillä perusteilla heittäjä valitaan – Suomelta jättimäinen joukkue Müncheniin

Parhaiten kolmikosta on tällä kaudella heittänyt Toni Keränen (82,89), joka oli mukana myös Eugenen MM-kisoissa, mutta ei yltänyt siellä finaaliin. Toni Kuusela on heittänyt tällä kaudella tuloksen 80,93. Miehen ennätys on viime vuonna kiskaistu 85,03. Topias Laine on kärsinyt kauden alla loukkaantumisista ja kiskaissut kepin tänä kesänä lukemiin 76,39. Laineen ennätys on viime vuonna heitetty 81,67.