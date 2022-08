Onko tässä seuraava Usain Bolt? 16-vuotias kiituri tykittää hirmuaikoja

Thaimaan Puripol Boonson on tällä hetkellä ylivoimaisesti nopein 16-vuotias, mitä maa päällään kantaa. Kaikkien aikojen tilastossakin Boonson sijoittuu aivan huipulle, sillä vain muuan Usain Bolt on juossut 16-vuotiaana häntä nopeammin.

Boonsonin 200 metrin ennätys on 20,19. Usain Boltin ikäluokan epävirallinen maailmanennätys on 20,13. Bolt juoksi ennätyksensä vuonna 2003, vain kuukausi ennen kuin hän täytti 17 vuotta. Boonson täyttää 17 vasta ensi vuonna, joten Boltin ennätyksen rikkomiseen on thaimaalaisella vielä aikaa.