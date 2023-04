Tampereelle erikoinen luksustavaratalo

– Olemme seuranneet Tampereen kuumaa parkkipaikkakeskustelua, ja siitä saimme idean, että jokaisen tavaratalon asiakkaan on päästävä ajamaan kaupan oven eteen. Parkkipaikan jokaisesta ruudusta on oma henkilökohtainen sisäänkäyntinsä tavarataloon, tavarataloketjun maajohtaja Kylsaa Park kertoo.

Mikrobitti vaihtaa nimensä

– Nimenmuutoksen taustalla on myös arvostus suomen kieltä kohtaan. Tavu on suomalaisempi termi kuin bitti, muutosprosessissa mukana ollut kielten tutkimuksen lisensiaatti April Curanen sanoo.

Espalle tulee palmujen lisäksi trooppisia eläimiä

Havis Amanda on historiaa, tilalle Kyösti Kallio

Aikataulu muutokselle on pikainen, patsas nimittäin siirretään Kauppatorille jo sopivasti tänään.

Nurmijärvi luopuu yhdestä seitsemästä veljeksestä

– Eero varsin näsäviisaana on melko rasittava, varsinkin jos kokous venyy pitkäksi. Simeoni puolestaan on pahimmillaan todella raskasta seuraa ja Juhani taas kova määräilemään, kunnanvaltuuston nimeämän työryhmän puheenjohtaja April Sillinen kuvailee tilannetta.

Keravasta tulossa Uudenmaan skeittipääkaupunki

Kaupunkiin on tilattu 35 skeittikonttia, joita sijoitetaan eri puolille Keravaa. Tarkoituksena on, että jokaisella kaupunkilaisella on enintään 300 metrin matka skeittikonttiin, jossa voi ikään katsomatta oppia uutta ja pitää hauskaa.