Harvinaista sairautta sairastava Tiia, 13, sijoitettiin lähes vuodeksi ilman riittävää syytä – turhautunut isä: "Lastenkodissa tytölle vakuutettiin, että hän on terve"

Taustalla harvinainen sairaus

Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidosta on paljon erimielisyyksiä myös lääkärien keskuudessa. Osa pitää sairautta psyykkisenä, kun taas esimerkiksi infektiosairauksien erikoislääkäri Jukka Lumio on esittänyt artikkelissaan sairauden olevan fyysinen, eikä sitä tulisi selittää psyykkisillä tekijöillä.

Ei enää asiaa yksityiselle

Hallinto-oikeuden päätöksestä käy ilmi, että perhe on seurannut Tiian terveydentilaa ja hakeneet hänelle aktiivisesti hoitoa. He ovat kokeneet, että krooniseen väsymysoireyhtymään tarvittavaa hoitoa ei ole saanut julkiselta puolelta, ja kääntynyt yksityisten palvelujen puoleen.

– Lastenkodissa vakuutettiin tytölle itselleen, että hän on terve. On halventavaa sanoa harvinaista sairautta sairastavalle alaikäiselle, että on terve, kun on olemassa useamman lääkärin diagnoosi asiasta.