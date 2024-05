Harvinainen yhteiskuva! Céline Dion lapsineen samassa otoksessa Mick Jaggerin kanssa

Artisti Céline Dion , 56, jakoi 16. toukokuuta Instagramiin kuvan, jossa poseeraa poikiensa, vuonna 2001 syntyneen René-Charlesin ja vuonna 2010 syntyneiden kaksosten Eddyn ja Nelsonin , sekä The Rolling Stonesin laulajan Mick Jaggerin , 80, kanssa.

Dion oli katsomassa lastensa kanssa The Rolling Stonesia 11. toukokuuta Las Vegasin Allegiant Stadiumilla yhtyeen Hackney Diamonds -kiertueella.

Dionin lasten isä on hänen edesmennyt aviomiehensä René Angélil .

Parin seuraavan kuukauden aikana The Rolling Stones esiintyy muun muassa Atlantassa, Philadelphiassa, Chicagossa, Los Angelesissa ja Kanadan Vancouverissa.

Dion on ollut otsikoissa viimeisinä vuosina erityisesti jäykkyysoireyhtymänsä takia . Artisti kertoi diagnoosistaan joulukuussa 2022, eikä ole sen jälkeen noussut keikkalavoille.

– Ennen kaikkea perheeni ja lasteni rakkaus, fanien rakkaus ja tiimini tuki. Ihmiset, jotka kärsivät SPS:stä, eivät välttämättä ole tarpeeksi onnekkaita tai heillä ei ole varaa saada hyviä lääkäreitä ja hyviä hoitoja. Minulla on nämä keinot, ja tämä on lahja. Lisäksi minulla on tämä voima sisälläni. Tiedän, että mikään ei pysäytä minua, Dion kertoi Voguelle.