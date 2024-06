Terveytensä kanssa kamppaillut Céline Dion sai seisovat aplodit dokumenttielokuvansa ensi-illassa

Artisti Céline Dion , 56, esitteli kyynelehtien tulevaa I Am: Celine Dion -dokumenttielokuvaansa sen ensi-illassa 17. kesäkuuta New Yorkissa. Dokumentti kertoo tähden elämästä ja kamppailusta jäykkyysoireyhtymän kanssa.

/All Over Press

Dionilla on edesmenneen miehensä René Angélilin kanssa kolme yhteistä poikaa: René-Charles, 23, ja kaksoset Nelson ja Eddy, 13.

– Ja kiitos teille, fanini, teidän läsnäolonne matkallani on ollut mittaamattoman suuri lahja. Teidän loputon rakkautenne ja tukenne kaikissa asioissa ovat toimittaneet minut tähän hetkeen. Yksi tarinoista, jonka kuulette minulta tässä elokuvassa, on se, kun luin ja opin sairaudestani. Vertasin itseäni, enkä sano tätä siksi, että olemme New Yorkissa, mutta vertasin itseäni omenaan. Voi, kuulostaa siltä kuin olisimme keksineet sen, mutta niin tein, ja olin Las Vegasissa, Dion sanoi puheessaan.