Jäykkyysoireyhtymää sairastava Céline Dion teki julkisen esiintymisen ensimmäistä kertaa vuosiin

Artisti Céline Dion, 55, teki harvinaisen julkisen esiintymisen ensimmäistä kertaa pitkään aikaan 30. lokakuuta osallistuessaan NHL-jääkiekkopeliin T-Mobile Arenalla Las Vegasissa. Vastakkain olivat joukkueet Vegas Golden Nights ja Montreal Canadiens. Dion on kotoisin Kanadasta.

Dion on kärsinyt viimeiset vuodet jäykkyysoireyhtymästä. Duodecimin mukaan kyseessä on harvinainen neurologinen sairaus, jonka tyypillisiä piirteitä ovat vartalolihasten ja proksimaalisten raajalihasten jäykkyys sekä kivuliaat lihaskouristukset.

Dionin sisar Claudette Dion kertoi elokuussa Le Journal de Montreal -julkaisulle , että tähän mennessä ei ole löytynyt toimivaa lääkettä kyseiseen sairauteen, mutta toivon ylläpitäminen on tärkeää.

Syyskuussa Claudette kertoi Hello Canadalle, että hänen sisarellaan on kouristuksia, joita on mahdotonta hallita.