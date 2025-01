Harvinainen toimintamalli takaa Suomen supertähdille etuoikeutetun aseman – "Hyviä korvauksia"

Siskokset Veera ja Oona Kauppi ovat salibandymaailman ehdotonta eliittiä. Ammatikseen pelaavat kaksoset haluavat toimia lajinsa pioneereina ja raivata tietä muille pelaajille kohti ammattilaisuutta.

Veera ja Oona Kauppi ovat olleet lajinsa huipulla jo pitkään. Tällä hetkellä lajin parhaimpien pelaajien joukkoon lukeutuvat kaksoset pelaavat Ruotsissa Team Thorengruppenissa, jota pidetään yhtenä maailman parhaimmista joukkueista.

Thorengruppenissa nais- ja miespelaajat saavat suurin piirtein samanlaista palkkaa ja seura on halunnut pitää kiinni yhdenvertaisuudesta.

– Me olemme siitä harvinainen seura, että Thorengruppenissa monet asiat menevät menestys edellä, eikä sukupuoli edellä. Siitä olen tosi ylpeä, että saa pelata sellaisessa seurassa. Olemme vuosi vuodelta ottaneet (miehiä) kiinni kokonaisbudjetissa, Veera Kauppi kertoo MTV Urheilulle.

– 50/50 menee lähtökohtaisesti kaikki budjetit. Kaikessa toiminnassa pyritään yhdenvertaisuuteen ja se tuodaan esiin myös palkassa. Pari vuotta sitten tuli se päätös, että kaikki pelaajat – myös naiset – saavat pelaamisesta jonkinlaisen kuukausikorvauksen. Sellaista tilannetta ole ihan hirveän monessa salibandyseurassa. Ei tässä miljoonista puhuta, mutta se on kuitenkin hyviä korvauksia pelaajille, jotka käyvät töissä. Se on tärkeä asia. Niillä pienillä teoilla on suuria merkityksiä kuitenkin, Oona Kauppi komppaa.

Molemmat Kaupin siskokset pystyvät tällä hetkellä elämään Ruotsissa täyttä ammattilaisen elämää, mikä ei ole salibandyssa itsestään selvää, sillä monet pelaajat joutuvat tekemään uransa aikana myös muita töitä.

Veera ja Oona tiedostavat olevansa etuoikeutetussa asemassa.

– Kyllä sillä pärjää. Ei tarvitse käydä töissä ja täytämme ammattilaisuuden kriteerit, Oona Kauppi paljastaa.

– Olemme todella kiitollisia siitä. Ymmärrämme, kuinka hyvässä tilanteessa olemme. Yritämme osata myös nauttia siitä. Ei saa ottaa mitään itsestäänselvyytenä, Veera täsmentää.

Veera ja Oona ovat tällä hetkellä kumpikin aivan maailman ehdotonta eliittiä. Ruotsalainen Innebandymagazinet on valinnut Veera Kaupin maailman parhaaksi naispelaajaksi peräti neljästi.

Veera johtaa 15 pelatun ottelukierroksen jälkeen Ruotsin liigan pistepörssiä 37+19=56 pisteellään. Sisko Oona on viidentenä tehoin 7+26=33.

Liigan yhden kauden piste-ennätys on Veera Kaupin nimissä. Hän nakutti kaudella 2018-19 peräti 91 pistettä. Jos Kauppi pystyy jatkamaan pistetehtailuaan samalla tahdilla, voi omissa nimissä oleva piste-ennätys mennä komeasti rikki.

– Katsotaan, mihin rahkeet riittävät. Ennätykset on tietenkin tehty rikottavaksi, mutta siinä vaiheessa, kun puhutaan joukkueurheilusta ja yksilösaavutuksista, niin ei ne ole läheskään yhtä tärkeitä. Olen tietenkin tyytyväinen alkukauteen ja toivottavasti sama jatkuu pudotuspeleihin ja päätyyn asti, Kauppi toteaa.

27-vuotiailla kaksosilla riittää yhä nälkää kehittyä entistäkin paremmiksi pelaajiksi.

– Ei ole mitään rajaa asetettu, että mitä pystymme saavuttamaan. Haluamme mennä sen rajan ylikin ja nähdä, missä oma maksimi menee. Täydelliseksi pelaajaksi ei pysty tulemaan, mutta niin lähelle täydellistä kuin pystyy, niin se on meidän molempien tavoite, Oona Kauppi sanoo.

Kaupit toimivat monellakin tapaa tärkeinä esimerkkeinä nuorille salibandypelaajille, jotka hamuavat ammattilaisiksi. He haluavatkin käyttää asemaansa järkevästi, jotta tulevaisuudessa pelaajilla olisi entistä paremmat näkymät pelata ammattilaisina.

– Kun olimme teini-ikäisiä, niin monet olivat niin, ettei tästä ammattia saa, ja mitä aiotte tehdä sählyn lisäksi. Kyllä se on asia, josta toivoo jäävän mieleen, että on ollut raivaamassa tietä muille. Haluamme jatkaa sitä samaa työtä edelleen, jotta tulevaisuudessa salibandypelaajilla on vielä paremmat olosuhteet ja mahdollisuudet kuin meillä, Oona painottaa.

Siskokset ovat pelanneet koko uransa samassa joukkueessa. Ennen sopimusneuvottelutkin seurojen kanssa tehtiin yhteispakettina, mutta sittemmin kumpikin sisar on neuvotellut sopimuksistaan yksilöinä.

Oona ja Veera eivät poissulje mahdollisuutta, että jonain päivänä urapolut veisivät siskokset eri osoitteisiin.

– Tulevaisuus sen varmaan näyttää meille, mitä tässä tapahtuu. Olemme puhuneet, ettemme välttämättä pelaa aina samassa joukkueessa. Ruotsiinkin lähdettiin sen takia, että halutaan uusia haasteita. Varmaan täälläkin tulee jossain vaiheessa ajatus, että tarvitsisi jotain uutta tai haluaisi kokea jotain muuta. Salibandymaailmassa vaihtoehtoja ei valitettavasi ole ihan pilvin pimein, Veera sanoo.

– Ensi kaudelle sopimus tänne. Sitten pitää taas miettiä, mitä haluaa salibandyuralta.