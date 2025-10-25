Etelä-Korean yhdistymisministeri sanoi eilen, että mahdollisuus tapaamiselle olisi huomattava.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ei ole tarkoitus tavata Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia vieraillessaan Etelä-Koreassa ensi viikolla, sanoo korkea yhdysvaltalainen virkamieslähde.

Tapaaminen ei nimettömänä toimittajille puhuneen lähteen mukaan ole ensi viikon matkan aikataulussa.

Trump on lähtenyt matkaan kohti Aasiaa, missä hänen on määrä vierailla ainakin Etelä-Koreassa, Malesiassa ja Japanissa.

Trump sanoi toimittajille ennen lähtöään, että hän haluaisi tavata matkan aikana myös Kim Jong-unin kanssa.

Etelä-Korean yhdistymisministeri Chung Dong-young sanoi perjantaina, että mahdollisuus tapaamiselle olisi huomattava. Eteläkorealaisministerin mukaan Pohjois-Korea vaikuttaa kiinnittävän huomiota Yhdysvaltoihin ja erilaiset merkit viittaavat mahdolliseen tapaamiseen.

Kim on ilmaissut, että olisi valmis keskusteluihin, jos Yhdysvallat luopuu vaatimuksesta, että Pohjois-Korea luopuisi ydinaseista.

Kim ja Trump ovat viimeksi tavanneet vuonna 2019. Tuolloin he tapasivat Koreoiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä.