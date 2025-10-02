Tv-kokki Harri Syrjänen on tunnustanut syyllistyneensä rikokseen.

Tv-kokki Harri Syrjänen on tunnustanut syyllistyneensä ympäristön turmelemiseen. Asia vahvistetaan MTV Uutisille Länsi-Uudenmaan käräjäoikeiudesta.

Rangaistukseksi ympäristön turmelemisesta on tuomittava sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Tyypillisesti rangaistukseksi tuomitaan sakkorangaistus.

Syrjänen määrätään maksamaan 30 päiväsakkoa, joka tekee hänen tuloillaan 1 710 euroa.

Ilta-Sanomat uutisoi tammikuussa, että tv-kokki Harri Syrjäsen oli saanut rikossyytteen ympäristön turmelemisesta. Asia oli tullut vireille joulukuussa 2024 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Syrjäsen oli tapauksen ainoa vastaaja. Toisena osapuolena oli Siuntion kunta sekä Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristövalvontayksikkö.

Finlexin mukaan ympäristön turmelemisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta tai säteilyä määräysten vastaisesti, ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti. Se voi tarkoittaa myös esimerkiksi jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden laiminlyöntiä.

Ympäristön turmelemisesta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistus.

Syrjänen on rakennuttanut Siuntioon talon, joka valmistui vuonna 2023.

Harri Syrjänen tuli alkujaan tunnetuksi vuosituhanteen vaihteessa erityisesti tv-ohjelmien Kokkisota sekä Soppamies myötä. Hän on esiintynyt myös ohjelmassa Sokkokokki sekä Petolliset.