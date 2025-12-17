Vankien määrän ennakoidaan kasvavan Suomessa entisestään.
Rikosseuraamuslaitos (Rise) haluaa lisää ammattitaitoisia vartijoita, koska vankimäärä Suomen vankiloissa on kasvanut ja kasvun ennakoidaan jatkuvan.
Tämän vuoksi rikosseuraamusalan perustutkintokoulutukseen lisätään joustavuutta. Ensi lukuvuodesta alkaen opintoja suoritetaan aiempaa enemmän verkossa ja työssäoppimisen merkitystä korostetaan. Lähiopiskelu koulutuskeskuksessa Vantaalla vähenee hieman aiemmasta.
Rise esittää, että tutkintokoulutukseen avattaisiin oma väylä niille, jotka ovat jo vartijan määräaikaisessa virkasuhteessa.
Pääosin muutosten arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2027 alussa.
On arvioitu, että vuosikymmenen loppuun mennessä tarvitaan useita satoja uusia vartijoita. Sen vuoksi vuosittaista sisäänottomäärää on nostettu 120 opiskelijasta 160 opiskelijaan.