Harkitse kahdesti, ennen kuin ostat näitä tuotteita Black Fridayna – Verkkokauppa.com paljasti asiakkaiden hutiostokset

Kauppojen tarjouksia ei voi olla huomaamatta, kun alennusten juhla-aika on kiivaimmillaan. Perjantaina 24. marraskuuta "Black Week" huipentuu jälleen Black Fridayhin, mutta vielä senkin jälkeen, maanantaina 27. marraskuuta, vietetään vielä yhtä tarjouspäivää, Cyber Mondayta.

Moni suomalainen tekee joululahjaostoksensa tarjouksista tai metsästää kenties parasta alennusta jo pitkään tarvitsemalleen tuotteelle. Tarjouskampanjoiden aikana kuluttaja voi törmätä myös ongelmatilanteisiin . Yllä olevalla videolla Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett ja Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen kertovat, ovatko alennushinnat todellisia, ja mikä on "liian suuri" alennusprosentti, jonka pitäisi panna hälytyskellot soimaan.

– Meidän kaikkien kannaltahan paras ostos on se lelu , peli tai pyykkäri, joka todella päätyy käyttöön, toteaa Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Tatu Kaleva tiedotteessa.

– Hyvä taktiikka on lukea aina useampi arvio tuotteesta, sillä jokaiseen arvioon voivat vaikuttaa arvostelijan omat mieltymykset. Ennen ostopäätöstä kannattaa palauttaa vielä mieleen itselle tärkeimmät valintakriteerit, Kaleva muistuttaa.

Palautetuimmat ja huonoimmiksi arvioidut tuotteet

Pohjaten tuotetietoihin sekä kuluttajien antamiin arvioihin Verkkokauppa.com on jälleen listannut vuoden palautetuimmat ja huonoimmiksi arvioidut tuotteet. Data on kerätty aikavälillä 24.10.2022–23.10.2023.

Palautetuimpien tuotteiden kärjessä olevan tuotteen palautusprosentti on täydet 100.

– Usean palautetun tuotteen kohdalla näyttää olevan kyse siitä, että epähuomiossa on tullut tilattua väärä versio tuotteesta ja erehdys on huomattu vasta kotiovella. Listalla on myös paljon sellaisia tuotteita, joiden yhteensopivuuden tarkistaminen verkossa voi olla haastavaa, Kaleva selittää.