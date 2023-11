Voiko alennusprosentti olla "liian suuri"? Tässä vaiheessa hälytyskellojen pitäisi soida Black Friday -tarjousten keskellä

Alennusmyyntipäivä Black Friday venyy joissakin yrityksissä jopa viikon mittaiseksi. Päivä on täynnä uskomattomalta kuulostavia tarjouksia, mutta voiko niihin luottaa?

Nostavatko yritykset hintoja juuri ennen alennuksen alkamista?

Lain mukaan kauppojen täytyy ilmoittaa alin hinta, jolla tuotetta on myyty viimeisen 30 päivän aikana. Laki auttaa arvioimaan tuotteen todellista alennusprosenttia ja hintaa, kuvaa Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen Huomenta Suomessa.

"Keinotekoiset alennukset aina kasvavat alennusmyynneissä"

Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassetin mukaan ennen joulua mainostettu Black Friday on vuoden edullisin ostospäivä, jos tarkastellaan koko vuotta.

– Mutta se on myös se päivä, jolloin keinotekoisia alennuksia on eniten, Matinvesi-Basset sanoo.

Kun hintaa on valmiiksi nostettu, alennusprosentti näyttää paremmalta. Toisaalta Black Fridayn aikaan ostaminen on edullista.

– Jos oikeasti on nyt Black Weekin tai Black Fridayn aikaan ostotarpeita tai ostaa joululahjoja etukäteen, kyllä se on hyvä päivä ostaa. Jos tuotteen saa alennuksella ja sitä tarvitsee, se on silloin säästöä, Matinvesi-Basset sanoo.