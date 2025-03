Hanna Tikander hehkuttaa kultaansa: "Tämä on kaikki, mitä tarvitsen"

Hanna Tikander vihjasi tulevasta projektistaan Erikoisjoukkojen lehdistötilaisuudessa.

Somevaikuttaja ja podcast-juontaja Hanna Tikander vihjasi tulevasta projektistaan Erikoisjoukot-sarjan lehdistötilaisuudessa 3. maaliskuuta. Selvin päin -podcastistaan tunnettu Tikander paljastaa, että edelleenkin pysytellään audiosisältöjen maailmassa.

– Sanotaan sen verran, että olen ylpeä siitä, että sellaiset projektit, joita olen vaikka viime vuonna tehnyt, ovat saaneet jatkoa.

Tikanderin alkuvuosi on ollut kiireinen. Hän osti kumppaninsa kanssa ensimmäisen yhteisen asuntonsa tammikuun loppupuolella.

Tikander kertoi kuluvan vuoden suunnitelmistaan Erikoisjoukkojen lehdistötilaisuudessa.All Over Press

Tikander ja hänen avopuolisonsa ovat seurustelleet yli vuoden ajan. Nainen kertoo, että tasainen ja turvallinen parisuhde vaatii vielä totuttelua.

– Osaa ja muistaa arvostaa sitä, että on todella terve suhde, jossa ei riidellä ja joka pitää sisällään hyviä keskusteluja.

– Olen ihminen, joka janoaa haastetta ja olen miettinyt, mistä sitä haastetta arkeen hakisi, kun ainakaan se parisuhde ei tuo sitä, koska siinä on turvallista ja ihanaa, Tikander pohtii.

Sopivaa haastetta on kuitenkin löytynyt esimerkiksi urheilusta.

– Tykkään hakea haastetta urheilusta ja on kiva mennä puolmaratonin juoksemisen jälkeen kotiin oman rakkaan luo ja todeta, että tässä on todella hyvä ja tämä on kaikki, mitä tarvitsen, Tikander iloitsee.

Aluksi Tikander oli epäileväinen pariskunnan kahdeksan vuoden ikäerosta, sillä hän pelkäsi joutuvansa huolehtimaan kumppanistaan liikaa. Nyt Tikander on kuitenkin huomannut tilanteen olevan jopa hieman päinvastainen.

– Sain ennakkoluuloni karistettua kun muutimme yhteen. Kyllä se on kääntynyt niin päin, että kumppanini aina muistuttaa minua, että olenhan ottanut lompakon ja hän tietää missä kuulokkeeni ovat.

– Minulla on vahva luonne ja aika paljon asennetta, mutta parisuhteessa en halua olla sellaisessa roolissa, että dominoisin ketään. Ja se pelotti minua.