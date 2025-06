Kerttu Rissanen avautuu podcastissa kipeästä asiasta: "Trauma, mikä minulla on ollut aina"

Hyvinvointiyrittäjä Kerttu Rissasen ulkonäköä on haukuttu aina.

Hyvinvointiyrittäjä, mediapersoona Kerttu Rissasen ja hyvinvointivalmentaja Laura Kaartisen Rahkaa ja rieslingiä -podcastin uusimmassa jaksossa Rissanen kertoo, miten hänestä on oletettu, että hän on saanut asiat elämässään muita helpommin julkisuuden takia ja ollut koulussa opettajan lellikki.

– Ihan niin kuin minä en olisi joutunut tekemään töitä asioiden eteen samalla tavalla kuin muut. Se satuttaa minua todella paljon. Voin sanoa, että olen tehnyt kaiken saavuttamani eteen helvetisti töitä, Rissanen kertoo jaksossa.

Hän on joutunut taistelemaan paljon ihmisten ennakkoluuloja vastaan, sillä usein hänen oletetaan olevan tyhmä ja yksinkertainen. Hän on saanut siihen viittaavia palautteita paljon sosiaalisessa mediassa.

– Ihan siis somekiusaamista. Esimerkiksi, kun Erikoisjoukot on pyörinyt tv:ssä, niin olen sen Jodel-kanavan vihatuin ihminen. On puhuttu, etten ansaitsisi olla ohjelmassa, olen päässyt tehtävistä helpommin läpi ja vien tilaa muilta. Se on mennyt ihan henkilökohtaisuuksiin, ja ulkonäkö on haukuttu läpi, Rissanen kertoo.

Rissanen on ollut julkisuudessa 17-vuotiaasta lähtien, ja hänen ulkonäköään on haukuttu aina.

– Tätä paskaa on tullut vuosien varrella ihan hirveästi, ja tulee edelleen. Se on ihan arkipäivää. Erikoisjoukot oli itselleni niin hieno kokemus. Se jotenkin kolahti, kun se on taas se sama trauma, mikä minulla on ollut aina, kun ihmiset sanovat, etten ole ansainnut jotakin ja olen päässyt helpommalla. Se satuttaa yllättävän paljon, Rissanen kertoo.