Hanna Sumarin proteiinipitoiset ja jauhottomat letut sopivat vaikka aamu- tai iltapalaksi.

MTV:n ruutukasvona ja muun muassa ruokakirjailijana tunnettu Hanna Sumari antoi jo vuonna 2015 Huomenta Suomessa vinkkinsä siihen, kuinka kananmunista ja banaaneista valmistetaan ravitsevia lettuja. Banaanin ja kananmunan yhdistelmä lettutaikinassa nousi tuolloin hitiksi erityisesti bloggaajien ja fitness-harrastajien joukossa.

Ravitsevia lettuja ilman vehnäjauhoja

Lettutaikinaan käytetään useimmiten vehnäjauhoja, mutta näihin herkullisiin hittilettuihin eivät jauhot kuulu.

Hannan lettujen koostumusta parantavat entisestään kaurahiutaleet. Leivinjauheesta letut saavat puolestaan pannukakkumaista kuohkeutta.

– Näitä lettusia voi paistaa kookosöljyllä, voilla tai öljyllä, Sumari vinkkasi