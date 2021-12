Hanna Nohynek 5–11-vuotiaiden rokotuksista MTV Uutisille: "Riskiryhmillä havaittu vakavampiakin tautimuotoja"

– Täytyy muistaa, että vakavan koronataudin riski lapsilla on ylipäätään hyvin harvinainen, mutta näillä riskiryhmillä on havaittu vakavampiakin tautimuotoja, Nohynek kertoo.

– Kunnat ovat hyvin eri tilanteessa lasten rokotusten kanssa. On sellaisiakin, jotka sanovat pystyvänsä aloittamaan jo viikonloppuna. Heti kun kunnat saavat tilaamamme rokotteet, he pystyvät niitä antamaan.

Hanna Nohynek toivoo, että vanhemmat keskustelevat lasten kanssa rokottamisesta ja päätös tehdään yhdessä. Pieniä lapsia rokotettaessa vanhemman rooli on suurempi kuin 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla, ylilääkäri muistuttaa.

Omikron valtaa alaa

– Omikron leviää hyvin nopeasti. Britanniasta saatujen tietojen mukaan määrät kaksinkertaistuvat noin 23 päivässä. Kun katsotaan, kuka infektiota levittää lähipiiriinsä, ne ovat nuoria ja aikuisia, joilla on paljon kontakteja.

Ylilääkäri kertoo, että tällä hetkellä kolmansia rokoteannoksia jaetaan noin 130 000 annoksen viikkotahtia. Omikronin vieläkin laajempi leviäminen on Suomessa vain ajan kysymys.

– Rokotusten näkökulmasta on tärkeintä saada kolmansia annoksia niille, jotka ovat suurimmassa vakavan taudin riskissä eli vanhukset ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat.

– Ison-Britannian tietojen valossa kolmas annos pystyy ehkäisemään tartuntaa ja lievää tautia paremmin kuin kaksi, mutta kysymys on, kauanko suoja kestää, jos toisen ja kolmannen annoksen välinen aika on lyhyt.

Onko koronapilleristä apua?

Lääkejätti Pfizerin kehittämä koronalääke on todettu tehokkaaksi vakavaa tautimuotoa vastaan. Hanna Nohynekin mukaan koronalääkkeistä voi olla apua esimerkiksi täysin rokottamattomille ja hauraille ihmisille, joilla kolmaskaan annos ei tarjoa tarpeeksi suojaa.

Lääke on hyvä lisä, jos rokotesuoja jää liian alhaiseksi tai on kokonaan rokottamaton ja jonkin perustaudin takia on odotettavissa vakaava tauti.