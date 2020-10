Hanna ja Tim remontoivat 8 neliömetrin kontin liikkuvaksi kodiksi – video näyttää, mitä kaikkia mukavuuksia asuntoautoon mahtuu

Pariskunnalla oli kokemusta asuntoautoelämästä jo ennen kuin he päättivät lähteä vaativaan projektiin.

Suorakaiteen muotoinen asuintila helpotti rakentamista

– Ensinnäkin tässä ei ole yhtään pyöreitä kulmia, ja siksi rakentaminen oli yksinkertaisempaa ja autossa on huomattavasti enemmän tilaa. Toiseksi jos auto menee rikki, saa kontin alle vaihdettua uuden auton, eikä tehty työ valu hukkaan, Vartia kertoo.

Suomessa kuljetusautoista muunnettuja asuntoautoja näkee melko vähän, vaikka ne ovat melko yleisiä Euroopassa. Englanniksi auto kulkee nimellä box van tai luton van, ja Youtube on pullollaan videoita tyhjän kontin muuntamisesta asunnoksi.

– Seinät ovat muun muassa balsapuuta, joka on hyvin kevyttä mutta kallista, Vartia sanoo.

Liikkuvasta yksiöstä löytyy kaikki mukavuudet suihkusta jääkaappiin

Auto ostettiin Belgiasta, josta Tim on kotoisin. Projekti alkoi kehnosti, sillä auton konttiosa alkoi vuotaa vettä, vaikka sen piti olla vedenpitävä. Sitä koitettiin korjata, mutta lopulta todettiin, että on järkevämpää ostaa uusi kontti tilalle.

Koska asunto on pieni, piti tilankäyttöön kiinnittää huomiota. Kaikki saatiin mahtumaan hyvin kahdeksaan neliömetriin, ja takaosaan asennettu ikkuna sai lisää tilan tuntua pieneen asuntoon. Silti suunnitteluun piti kiinnittää jatkuvasti huomiota vielä rakennusvaiheessakin, sillä kaikki piti saada mahtumaan kahdeksaan neliömetriin. Varsinkin sähköllä ylös-alas liikkuva sänky kiinnittää huomion, ja selittää miten autoon mahtuu niin paljon eri asioita. Sängyn alla sijaitsevan sohvaryhmän saa myös muunnettua nukkumatilaksi, jolloin yöpuulle mahtuu samanaikaisesti neljä henkilöä.

Sähkön suhteen kaksikko on lähes täysin omavarainen, ja sängyn lisäksi jääkaappipakastin, valaistus, tietokoneet ja puhelimet toimivat sähköllä. Sohvan alle kulmaan onkin asennettu jättimäinen 4800 wattitunnin akku, joka saa virtaa katolla olevista kääntyvistä aurinkopaneeleista.

– Vaikka akut ovat kalliita, olivat aurinkopaneelit yllättävän halvat, noin 150 euroa per paneeli. Ne lataavat akkua hyvin, mutta on todella suuri ero, ovatko ne suunnattu aurinkoon päin vai ei, Vartia kertoo.

Aurinkoisissa olosuhteissa virta riittää loistavasti kaksikon tarpeisiin. Ilman aurinkoakin akku kestää noin viikon, mikä toki edellyttää säästäväistä sähkön käyttöä. Ilmastointi on suljetussa tilassa myös erittäin oleellinen asia, ja se onkin asuntoautossa mietitty hyvin.

– Yksi tuloilma-aukko on pohjassa, ja poistoilma-aukko löytyy seinässä. Liesituulettimen kautta saa ilman myös vaihtumaan ja kattoikkunassa on tuuletin, jolla voi puhaltaa ilmaa pois tai ottaa ilmaa sisään, Vartia luettelee.

Kesällä lämmitys ei ole ongelma, ja kontista on tehty myös talviasuttava.

– Meillä on dieselillä toimiva lämmitin, joka lämmittää sisätilan lisäksi myös veden. Eristystä on keskimäärin kuusi senttimetriä, eikä lämmitystä ole tarvinnut käyttää vielä kertaakaan, Vartia sanoo.

Asuntoautolla tulee mentyä paikkoihin, joihin muuten ei tulisi eksyttyä

Hannalla ja Timillä on kokemusta asuntoautoelämästä jo parin vuoden ajalta, ja he ovat ehtineet käydä jo monissa upeissa paikoissa.

Kaksikolle liikkuva elämäntyyli on kuitenkin tällä hetkellä omiaan, ja liikkumalla tulee nähtyä todella paljon erilaisia paikkoja ja tavattua erilaisia ihmisiä.

– Yksi parhaista jutuista on, että saa olla luonnon keskellä. Sillä on rauhoittava vaikutus.

Pariskunta on tällä hetkellä Ahvenanmaalla, ja ideana on mahdollisuuksien mukaan suunnata Etelä-Eurooppaa kohti.

– Tietenkin matkustamme koko ajan seuraten koronarajoituksia. Olemme kuitenkin 95 prosenttia ajasta keskenämme, ja kontaktien välttäminen on todella helppoa. Ruokakauppakäynnit ovat ainoa asia, milloin joutuu muita ihmisiä näkemään, Vartia kertoo.

– Hyvä puoli tässä on, että pääsee kylmiksi kuukausiksi Etelä-Euroopan lämpöön. Se on niin klisee se vapaus, mutta kyllä se on tässä parasta.



Katso video, miltä kahdeksan neliömetrin asuntoautossa näyttää!