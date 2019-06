Niina ja Lauri kaipasivat "paussia oravanpyörästä", muuttivat pakettiautoon ja lähtivät kiertämään Eurooppaa: "Parasta tässä on se, että saa itse valita, mistä huomenna herää"

Suomenlahden yli etelänaapuriin

Suomesta mukana telttasauna

Matkalla on tehty myös töitä

Matka vaati valmisteluja

Reissu on myös parisuhdetesti

– Tällainen pieni tila kun on, niin asiat on vain pakko selvittää. Kaikki on suhteen osalta ihan loistavasti. Emme ole kertaakaan tapelleet.

Suomeen paluu siintää edessäpäin

Tällä hetkellä pariskunta on Kroatiassa, josta he suunnittelevat jatkavansa Unkariin ja Sloveniaan.

Suomeen he suunnittelevat palaavansa elokuussa. Laurin talo on yhä Rovaniemellä.

Suomessa alkaa remontti

Laurilla puolestaan on suunnitelmissa remontoida Rovaniemellä sijaitseva talonsa, joka on ollut vuokralla pariskunnan reissun ajan.

– Se on yllättänyt, kuinka yleistä tällainen on. Moneen pakettiautolla reissaavaan olemme tutustuneet. Heidän kanssaan on hauska vaihtaa kuulumisia. Reissupakuilijoilla on vähän kuin oma yhteisönsä ja rakentamisvinkkejäkin annetaan toisillemme, Niina kertoo.