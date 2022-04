Hän sytytti Ruotsin mellakat: Äärioikeistolainen Koraaneja polttava asianajaja Rasmus Paludan on tuomittu sananvapausrikoksista

Tänään Linköpingissä ja Norrköpingissä on mellakoitu, vaikka mielenilmauksia paikkakunnille kaavaillutta Paludania ei näkynyt. Poliisin lehdistöpäällikön Johnny Gustavssonin mukaan Linköpingin Skäggetorpissa ihmiset ovat heittäneet kiviä ja jonkinlaisen palopommin poliisia kohti. Gustavssonin mukaan alueella liikkuu muutamien satojen ihmisten ryhmä.

Norrköpingin Navestadissa on sytytetty tuleen useita autoja. Poliisi on ampunut alueella varoituslaukauksia. Poliisin tiedottaja Åsa Willsund kertoo Norrköpings Tidningarille, että poliisia ja poliisiautoja kohti on heitelty kiviä. Lehden mukaan naamioituneet miehet ovat hajottaneet suuria määriä katukiviä.