Poliisi ampunut ainakin yhtä Ruotsin mellakoissa

Norrköpings Tidningar kertoo, että sen tietojen mukaan poliisi on ampunut kolmea henkilöä Norrköpingin Navestadissa. SVT kertoo ruotsalaisen uutistoimisto TT:n kuvaajan tietoihin pohjaten, että paikalla yhtä on ammuttu jalkaan.

Poliisi kertoo taas sivuillaan, että paikalla on ammuttu varoituslaukauksia poliisia vastaan tehdyn hyökkäyksen johdosta. Ampumisen seurauksena yhtä miestä olisi osunut jalkaan, ja hänet on viety sairaalahoitoon. Poliisi kertoo tutkivansa tapauksen, kertoen, että kyseiset poliisit on otettu palveluksesta.